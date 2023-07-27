Взорвет на воде и под водой: представлен морской беспилотник ÇAKA S-KUSV (видео)

Новый дрон-камикадзе из Турции развивает скорость более 100 км/ч на воде. Им можно управлять через БПЛА или напрямую с видом от первого лица.

Турецкая компания HAVELSAN показала на выставке международных военных достижений IDEF 23 подводно-надводный аппарат-камикадзе ÇAKA S-KUSV. Как сообщается на официальной странице разработчиков в Facebook, морской беспилотник может изменить правила и стратегию войны на воде.

ÇAKA S-KUSV — это универсальная автономная платформа, способная как выполнять боевые задачи на поверхности воды, так и погружаться на небольшую глубину для большей маскировки. Уникальная конструкция позволяет наносить скрытые мощные удары по надводным целям, повышая возможности военно-морского флота Турции и ее союзников.

Особая система маневрирования и большая скорость помогают ÇAKA S-KUSV избежать огня противника Фото: Скриншот

Автономный аппарат оснащен осколочно-фугасными боеголовками, обеспечивающими мощное поражение целей. Его способность действовать под водой добавляет элемент неожиданности, позволяя застать противника врасплох и нанести превосходящие удары. Эти атаки координируются с корабля, дрона или наземного центра управления, обеспечивая централизованный контроль сразу над несколькими единицами ÇAKA S-KUSV. Эта функция повышает эффективность атаки и буквально позволяет создать своеобразный "рой морских беспилотников".

Конечно, одним из главных преимуществ ÇAKA S-KUSV является его огромная скорость по сравнению с другими морскими автономными системами. Аппарат может разгоняться более чем на 100 км/ч и ловко маневрировать, избегая огня противника.

Как атакует врага морской беспилотник ÇAKA S-KUSV

Мы уже рассказывали, что Турция активно разрабатывает как воздушные, так и морские беспилотные системы. Вчера компании METEKSAN и судостроительная верфь ARES Shipyard представили беспилотную лодку-камикадзе ULAQ KAMA. Автономный беспилотник способен преодолеть более 370 километров, оставаясь малозаметной на море. Первые лодки обещают изготовить уже в 2024 году.

В свою очередь Украина показала на выставке IDEF 2023 в Турции свою беспилотную лодку MAGURA V5. Она предназначена для разведки, патрулирования, поисково-спасательных работ, а также боевых миссий.