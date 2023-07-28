Для документирования военных преступлений РФ: Украина получит дроны Skydio

Эти аппараты имеют критическое значение для команды генерального прокурора. Дроны Skydio 2+ могут самостоятельно маневрировать вокруг препятствий с помощью встроенных механизмов слежения и навигации.

США обязались передать Украине девять беспилотных летательных аппаратов Skydio. Эта поставка является частью помощи США в сфере обороны и укрепления обороноспособности Украины. Об этом сообщили в USAID.

Данная партия беспилотных летательных аппаратов будет использована Офисом генпрокурора для сбора доказательств военных преступлений Российской Федерации.

"Они помогут Офису генпрокурора задокументировать более 115 тысяч случаев разрушения гражданской инфраструктуры, а также доказательства нарушений прав человека в прифронтовых общинах и на освобожденных территориях. Эти беспилотники критически важны для команды генерального прокурора, поскольку она преследует справедливость для тех, кто пережил военные преступления и нарушения прав человека, совершенные Вооруженными силами Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Что известно про дроны Skydio

Дрон видит больше, благодаря шести навигационным 4K камерам, используя 45 мегапиксельное визуальное восприятия от шести камер с 200-градусным обзором.

На сайте Skydio сообщается, что Skydio 2+ могут самостоятельно маневрировать вокруг препятствий с помощью встроенных механизмов слежения и навигации. Функция KeyFrame позволяет создавать собственные траектории полета.

Ключевые особенности:

Камера 4k60 HDR

Автономная скорость 58 км/ч

Время полета до 23 минут

Трехосевая стабилизация (3 axis)

Дальность 3.5 км.

Напомним, что Украина получит крошечные нанодроны Black Hornet от США. Такие БПЛА военные США использовали во время боевых действий в Афганистане, что позволяло оценить ситуацию за углами или стенами зданий, выявлять любые скрытые опасности и вражеские позиции.