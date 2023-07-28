Летели со взрывчаткой: в России перехватили три боевых дрона — росСМИ (фото)

Два беспилотника взорвались в воздухе, а третий приземлился по воздействием антидронового комплекса, утверждают россияне.

В Курской области (РФ) сили радиоэлектронной борьбы перехватили сразу три беспилотных летальный аппарата. Об этом сообщает росмедиа Baza.

По информации СМИ, дроны обнаружили пограничники утро 27 июля. Два беспилотных летальных аппарата перехватили средства РЭБ и они взорвались в воздухе.Третий дрон удалось посадить на землю, а боеприпас, который он нес с собой, взорвали российские военные.

Кроме того, в пятницу, 28 июля, российское медиа SHOT опубликовало подробности инцидента и фото посаженного в принудительном порядке БПЛА. Журналисты написали о том, что беспилотники обнаружили в четверг в 11:00 в районе хутора Красный Пахарь (Рыльский район области). Уничтожить два беспилотных летальных аппарата в воздухе местным военным помог антидрон, который им передали из Подольска.

Беспилотник со взрывчаткой удалось посадить на землю Фото: Shot

На фотографиях, размещенных медиа в своем Telegram-канале, видно, что на земле лежит дрон, у которого отсутствует несколько лопастей. Вероятно, дрон потерял их во время жесткого удара об землю. Рядом с успешно посаженным дроном видны обломки другого беспилотника, сбитого антидроном. Он пострадал так сильно, что на фото невозможно точно определить его вид и марку.

От одного из дронов остались только обломки Фото: Shot

Российские СМИ, которые освещали тему дронов в Курской области, продвигают тезис о том, что беспилотники запустили с территории Украины.

Российский хутор Красный Пахарь расположен недалеко от Сумской области Украины

Напомним, 25 июля российские СМИ написали о том, что турецкий боевой дрон Bayraktar сбили в Белгородской области. Дрон упал рядом с украинской границей, однако тогда ни МЧС, ни губернатор региона Вячеслав Гладков никак не прокомментировали падение беспилотника.

А в конце мая в Курской области сбили британский дрон Malloy T150. По словам россиян, БПЛА нес ретранслятор связи и одну мину, но не успел ее сбросить.