Скандал на ЧМ по фехтованию: украинские хакеры взломали почту россиянки Анны Смирновой

В Сети разместили сотни писем российской фехтовальщицы, которые она отправляла и получала с 2015 года, включая онлайн-заказы и дипломную работу.

Хакерская организация "Кибер Сопротивление" заявила о взломе российской фехтовальщицы Анны Смирновой, которой отказалась пожимать руку спортсменка из Украины Ольга Харлан. Они сообщили подробности на своем Telegram-канале 28 июля.

По словам хактивистов, которые с 2014 года сотрудничают с разными силовыми структурами Украины и международной исследовательской группой InformNapalm, в их руки попали письма с электронного ящика any169@mail.ru, принадлежащего Анне Смирновой. Они разместили ZIP-архив на файлообменнике FEX, где любой желающий может его скачать и ознакомиться с содержимым.

Первое письмо датируется 28 марта 2018 года — это приветствие нового пользователя командой сервиса Mail.ru. В апреле того же года пользователь изменил пароль от аккаунта smirnova_any в социальной сети Instagram — он действительно принадлежит Анне Смирновой, последний пост был сделан из Милана (Италия) 23 июля. Личность владелицы почтового ящика также подтверждает скан паспорта, ведь на нем видны не только имя и фамилия, но и фотография спортсменки.

Скан паспорта фехтовальщицы Анны Смирновой Фото: Скриншот

Позже Анна Смирнова неоднакратно использовала эту электронную почту, чтобы менять пароль в Instagram, регистрироваться на других ресурсах, совершать заказы в онлайн-магазинах (одежда, украшения, электронику). В июле 2023 года она также пересылала свою дипломную работу для получения бакалавра по специальности "Педагогическое образование" в Институте физической культуры и спорта Алтайского государственного педагогического университета.

Ранее писали, что 27 июля на Чемпионате мира по фехтованию вспыхнул скандал. Украинка Ольга Харлан одержала победу над Анной Смирновой, выступавшей под нейтральным флагом, а после отказалась пожимать руку — согласно регламенту соревнования, только после этого поединок считается завершенным. Участница из России около часа ожидала свою соперницу, ей даже принесли стул, и потребовала наказать украинку за "проявление неуважения".

Вскоре Ольгу Харлан дисквалифицировали с Чемпионата мира решением Международной федерации фехтования. В результате Анна Смирнова автоматически перешла на следующий этап соревнований.

В сети появилось фото Анны Смирновой в военной шапке вместе с парнем в военной форме. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обратил внимание, что спортсменка открыто поддерживает российскую армию, которая вторглась в Украину и убивает мирных жителей.