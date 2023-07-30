РосСМИ сообщили об ударе Shahed по Москве: что известно и участвовали ли в атаке украинские БПЛА

Авторы видео утверждают, что в бизнес-центр мог прилететь иранский БПЛА. Shahed-136 оснащен четырехцилиндровым авиадвигателем производства немецкой компании Limbach Flugmotoren.

Обломки иранского дрона-камикадзе Shahed нашли на территории бизнес-центра "Москва-Сити", который ночью атаковали беспилотники. Кадры с частью двигателя опубликовал Telegram-канал "Ватное болото".

"Патрушевским [директор ФСБ России Николай Патрушев] сахарком несет отчетливо", — отметили авторы видео, намекая на причастность российских спецслужб к ночной атаке на Москву.

Отметим, что дроны Shahed-136 оснащены двигателем Limbach L550E. Мотор разработала немецкая авиакомпания Limbach Flugmotoren в конце 1980 годов. Четырехцилиндровый двухтактный авиадвигатель ставят на сверхлегкие самолеты и мотопланеры.

БПЛА Shahed-136 оснащены двигателем Limbach L550E

Двигатель Shahed-131 несколько меньше. Сам БПЛА имеет массу 135 кг и размах крыльев 2,2 метра.

Двигатель Shahed-131 несколько меньше, чем у Shahed-136

А вот так выглядит двигатель КР-17А советского беспилотника Ту-141 "Стриж", созданный в ОКБ "Сорокина-Гаврилова". Тяга мотора доходит до 2000 килограмм-сил.

Двигатель КР-17А советского беспилотника Ту-141 "Стриж"

Москвичам советуют искать бомбоубежища

Украинские волонтеры Сергей Притула и Сергей Стерненко показали дроны-камикадзе, которые могли применяться для атак на Москву. На фото видны основные детали БПЛА, но названия он пока не имеет.

В подписи к фото москвичам советуют искать бомбоубежища и готовиться к бессонным ночам от сирен и работы ПВО, а днем ​​ходить на кладбища, чтобы похоронить близких.

Сергей Притула и Сергей Стерненко показали новій дрон

"То, что на видео именно эти дроны, указывают характерные детали — аэродинамическое решение "утка", шасси и двигатель внутреннего сгорания. Именно такие дроны уже снимали москвичи", — пишет издание Defence Express.

По данным аналитиков, для запуска такого дрона используется взлетная посадочная полоса, позволяющая обойтись без катапульты или ракетного ускорителя. Плавные обводы карбонового корпуса и малоразмерность делают БПЛА достаточно тяжелыми для обнаружения радиолокационными станциями.

Напомним, что ночью 30 июля в Москве и Подмосковье слышали взрывы. Один из дронов атаковал башню "IQ Квартал" в деловом центре "Москва-Сити".

Воздушные силы ВСУ заявили, что большая война давно касается обычных россиян. Неудивительно, что в Москве что-то взрывается, заявил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.