Особое управление и атаки роем: раскрыты новые "фишки" украинских дронов Magura V5 (видео)

Морские беспилотники Magura V5 опасны для россиян тем, что их достаточно просто запускать — нужен лишь один оператор и несколько помощников.

Украинские лодки-камикадзе Magura V5 могут сильно пригодиться Вооруженным силам благодаря заложеннным в них технологиям. Военный эксперт сайта DefenseExpress обратил внимание на некоторые интересные особенности аппаратов, которые на первый взгляд не бросаются в глаза, но очень важны на практике.

Есть два момента, которые могут дать возможность получить представление о ее уникальных особенностях: это пульт и система "роя". Пульт управления выглядит достаточно компактным, размером чуть больше современного ноутбука. Размер пульта говорит, что лодкой-камикадзе могут управлять всего несколько человек, точнее управляет один, а спускают и готовят Magura V5 к операции несколько помощников.

Пульт управления Magura V5 Фото: Скриншот

Еще одна важная деталь, если судить от промо-видео разработчиков аппарата из "Спецтехноэкспорта", это возможность управлять сразу несколькими подобными лодками-камикадзе в режиме "роя". Это значит, что множество смертоносных Magura V5 способны атаковать нужную цель. На одном из кадров демонстрируется рой в составе двух стандартных морских дронов-камикадзе и одного нестандартного, оснащенного мачтой с неизвестным блоком аппаратуры.

Лодка Magura V5 может работать в составе "роя" катеров Фото: Скриншот

Кроме того, очень важным, по мнению DefenseExpress, является простота спуска на воду украинской лодки-камикадзе. Для этого, похоже, нужно всего пару человек и нет необходимости в специальных платформах, кранах или чего-то подобного, хотя вес снаряженной лодки, способной нести 320 кг взрывчатки, составляет около тонны.

Еще одной важной особенностью Magura V5 является ее многофункциональность. Катер способен не только уничтожать объекты или корабли врага, но и вести разведку, а также патрулировать морские просторы на расстоянии до 800 км.

Репортаж о возможностях катера-камикадзе Magura V5

На турецкой выставке военной техники IDEF 2023 был представлен украинский морской беспилотник MAGURA V5. По словам разработчиков из госпредприятия "СпецТехноЭкспорт", он предназначен для разведки, патрулирования, поисково-спасательных работ, а также боевых миссий.

Заявленные характеристики:

Длина: 5500 мм или 5,5 м;

Ширина: 1500 мм или 1,5 м;

Высота над ватерлинией: 500 мм;

Крейсерская скорость: 22 узла;

Максимальная скорость: 42 узла;

Дальность: 450 морских миль (примерно 833 км);

Полезная нагрузка: 320 кг;

Связь: Mesh-радио с воздушным ретранслятором или спутниковая связь.

Ранее Фокус сообщал, что украинский катер-камикадзе Magura V5 стал самым быстроходным в Черном море. Он способен развивать максимальную скорость более 80 км/ч. Так же стали известны его основные технические характеристики.