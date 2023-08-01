"Жарит" на 500 кВт по 1$ за выстрел: военные получат самое мощное лазерное оружие

Лазерные системы можно устанавливать на корабли или наземные защитные сооружения. Разработчики считают, что Минобороны США будет активно их закупать.

Компания Lockheed Martin, которая является одним из известнейших в мире производителей оружейных систем, заявила на своем официальном сайте, что ей удалось увеличить мощность прототипов своего лазерного оружия до рекордных 500 кВт. До этого момента инженерам корпорации удалось "обуздать" систему лазеров высокой энергии (HELSI) мощностью в 300 кВт.

В рамках второго этапа "Инициативы по масштабированию лазеров высокой энергии" (HELSI) Lockheed удалось увеличить мощность своего твердотельного лазерного оружия до 500 кВт, что дает ему возможность противостоять более крупным, бронированным целям. Как и в предыдущих итерациях, лазер генерируется катушками оптических волокон, легированным неодимом, и интегрированных в систему, которая включает в себя лазер-подсветку цели (TILL) для захвата и отслеживания целей и лазер-подсветку маяка (BILL) для измерения атмосферных искажений, которые компенсируются адаптивной оптикой. Они, с помощью высокоэнергетического лазера, в свою очередь, связаны с системой управления боем, которая следит за территорией, отслеживает и оценивает потенциальные цели и определяет уровень угроз.

Хитрость заключается в том, чтобы увеличить мощность оружия, не влияя на его способность комбинировать несколько лучей по всему спектру, используемому для генерации выходного лазера, и качество выходного луча, придерживаясь стандартов модульного подхода открытых систем Минобороны США для функциональной совместимости и интеграции.

Концептуальный рендеринг лазера класса 500 кВт от Lockheed Martin Фото: Lockheed Martin

Лазерное оружие – почти столетняя мечта военных всех стран мира и любителей научной фантастики. На сегодня пока еще нет способа, чтобы уместить мощный лазерный генератор в пистолет или ружье, но относительно компактные устройства для ударных лазерных орудий кораблей или защитных наземных вышек уже почти готовы.

Больше всего в лазерном оружии военных привлекает скорость и дешевизна применения. Лазерный луч летит в цель со скоростью света (300 000 км в секунду) и от него невозможно отклониться, как это делают самолеты в случае ракетной атаки. Его невозможно остановить системой РЭБ или обмануть тепловыми ловушками. Цены выстрела – это цена энергии для генератора, и она составляет всего $1 за каждую попытку.

В будущем лазерные генераторы будут компактны и их можно будет интегрировать с обычной боевой техникой

Ранее Фокус сообщал, что США срочно создает оружие против дронов Shahed, атакующих Украину. Уже испытываются кинетические, энергетические и радиочастотные системы, призванные бороться с дронами-камикадзе. А военно-морские силы Франции и компания CILAS провели боевые испытания лазерной системы для уничтожения дронов HELMA-P, установленной на борту фрегата Forbin.

Европейские инженеры в рамках проекта TALOS успешно разработали компактную лазерную технологию для поражения воздушных целей врага. По словам чиновников, новая технология работает с минимальным побочным ущербом и безопасна для человеческих глаз.