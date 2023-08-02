Ночные атаки дронами Shahed: эксперты предупредили о новой угрозе для Украины

РФ впервые запустила дроны сразу с трех разных площадок. ВСУ могут использовать это в свою пользу, считают аналитики.

В ночь на 2 августа российские войска совершили новую массированную атаку ударными дронами Shahed-136 и Shahed-131 по Украине. Аналитики издания Defence Express нашли свидетельства того, что оккупанты меняют тактику запусков таких дронов.

Согласно сводке Командования Воздушных сил ВСУ, ночью 2 августа украинским войскам удалось сбить 23 дрона Shahed, а глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко добавил: 10 из них уничтожили над Киевом. Предполагается, что главными целями Росии на этот раз стала столица Украины и портовая инфраструктура в Одесской области.

Defence Express обратило внимание, что атака отличается от предыдущих районами, откуда россияне запустили Shahed. По данным Командования ВС ВСУ, на этот раз дроны-камикадзе прилетели с трех направлений: Курск, мыс Чауда в Крыму и Приморско-Ахтарск на берегу Азовского моря. Каждая из этих локаций уже использовалась ВС РФ для пусков, но обычно упоминались один или два района, но не три сразу.

Карта с местами запуска дронов Shahed в ночь на 2 августа Фото: Defence Express

К примеру, 19 июля армия России запустила беспилотники Shahed c Чауды и Приморско-Ахтарска, а 13 июля: из Курской области и Приморско-Ахтарска. Аналитики предполагают, что ранее оккупанты ограничивались двумя площадками из-за нехватки специалистов, способных подхотовить технику к атакам. Украине необходимо готовиться к запуску Shahed одновременно из нескольких разных мест, а это усложнит силам ПВО отражение воздушных ударов.

В то же время, по мнению авторов, применение Shahed-136 требует достаточно сложной наземной инфраструктуры, поэтому россияне запускают их из одних и тех же мест. Вероятно, это позволит украинской армии наносить результативные удары по дислокации специалистов-операторов и объектам этой самой инфраструктуры.

2 августа ГСЧС показала последствия ударов Shahed по Киеву. Обломки сбитых дронов-камикадзе упали в трех районах столицы: Соломенском, Голосеевском и Святошинском.

Писали также, что в июле Россия применили новую тактику ударов дронами Shahed. Перед атаками целей они начали кружить в небе, выискивая бреши в украинской системе ПВО.