MAGURA V5 доплывет даже до Новороссийска: эксперт объяснил, что грозит флоту РФ (видео)

Черноморский флот РФ под большой угрозой, считает Александр Коваленко. Взрывчатки на MAGURA V5 хватит, чтобы потопить обычные военные корабли агрессора.

Лодка-камикадзе MAGURA V5, которую Украина представила на турецкой выставке IDEF 2023, благодаря своей дальности хода может достичь кораблей флота России даже в Новороссийске (Краснодарский край). Так заявил в эфире "Першого Західного" политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, украинские лодки-камикадзе очень быстры, маневренны и дальнобойные, и в этом их основная угроза для врага. Кроме того, катер-камикадзе MAGURA V5 может нести на своем борту 320 кг взрывчатки, а значит способен потопить малый ракетный корабль флота России водоизмещением около 1000 тонн, если успешно выполнит свое боевое задание.

"В прошлый раз демонстрировались безэкипажные катера радиоуправляемые катера, имевшие нагрузку боевой части весом до 200 кг. Сейчас мы видим прибавку. Я не думаю, что они смогут потопить фрегат проекта с водоизмещением более 4000 тонн. Но относительно малых ракетных кораблей с водоизмещением до 1000 тонн можно говорить о гарантированном затоплении", – объясняет Александр Коваленко.

MAGURA V5 может устроить массовую атаку в режиме "роя" катеров-камикадзе Фото: Скриншот

Еще одной важной характеристикой украинской катера-камикадзе Коваленко называет его автономность — MAGURA V5 способен преодолеть расстояние в 800 километров, а этого достаточно, чтобы уничтожать морские цели по всему побережью Крыма. Даже если россияне уберут свой флот из Крыма ближе к Краснодарскому краю, то нет никакой гарантии, что корабли будут там в безопасности.

Ранее Фокус писал, что катер-камикадзе MAGURA V5 считается самым быстроходным в Черном море. Он способен развивать скорость 80 км/ч, оборудован связью, которая может быть организована с помощью Mesh-радио с воздушным ретранслятором или спутниковой связью.

Так же американские эксперты раскрыли особенности MAGURA V5. Морские беспилотники Magura V5 опасны для россиян тем, что их достаточно просто запускать — нужен лишь один оператор и несколько помощников. А еще катер оснащен специальным блоком связи, который позволяет управлять сразу несколькими подобными лодками-камикадзе в режиме "роя".