В Китае выпустили свой аналог процессора Intel Core i3: на что способен Loongson 3A6000

Процессор от Loongson под маркировкой 3A6000 предназначен для внутреннего рынка и должен стать ответом на санкции США. Это хорошая и вполне актуальная разработка для внутреннего китайского рынка, говорят эксперты.

Китайская компания Loongson объявила о разработке своего нового процессора 3A6000, который по своей производительности соответствует американскому Intel Core i3 10-го поколения, сообщает WCCFTECH. Предполагается, что новый чип заместит на внутреннем рынке чипы западных производителей в условиях санкционного технологического давления на Китай.

Процессор Loongson 3A6000 основан на архитектуре ядра Dragon компании-производителя и уже некоторое время находится в разработке. В прошлом году компания надеялась справиться с процессорами Intel 11-го поколения и AMD Zen 3, что стало бы большим достижением для внутреннего рынка Китая. Но пока что разработчики заявили о готовности импортозаместить Intel Core i3 10-го поколения.

Судя по первым официальным спецификациям процессора он базируется на 4 ядрах и рабочей частотой 2,5 ГГц. Чип использует архитектуру Dragon 4-го поколения, которая объединяет ядра LA664 с поддержкой 128-битных расширенных инструкций векторной обработки (LSX) и 256-битных расширенных инструкций расширенной векторной обработки (LASX).

Китайский производитель микросхем также поделился некоторыми показателями производительности чипа, работающего с двухканальной памятью DDR4-3200, 256 ГБ твердотельного накопителя NVMe и ОС Loongnix (v20.4), в которой используется компилятор LoongArch64 gcc8.3 (на основе Linux). В SPEC CPU2006 китайский процессор получил базовую оценку 43,1 в INT и 54,6 в FP. В тесте Unixbench процессор Loongson 3A6000 набрал до 2284,5 балла в тесте с 1 параллельным копированием и 7438,4 балла в тесте с 8 параллельными копиями. Утверждается, что 3A6000 обеспечивает прирост производительности более чем на 60% по сравнению с предыдущим китайским 3A5000. Есть также оценки потока, которые демонстрируют общие показатели пропускной способности чипа.

В компании Loongson заявляют, что процессоры 3A6000 программно совместимы с текущими процессорами 3A5000 и другими чипами LoongArch. Компания также выпустила патч для поддержки гиперпоточности в последних чипах. Те же ядра будут использоваться для питания серверных чипов с удвоенным приростом производительности.

В целом, процессор Loongson 3A6000 сравним с четырехъядерными процессорами Intel 10-го поколения, которые были выпущены еще в 2020 году, и это хорошая и вполне актуальная разработка для внутреннего китайского рынка, говорят эксперты.

Напомним, США, Япония и Нидерланды, запретили поставлять китайцам литографическое оборудование и технологии для производства в КНР своих процессоров. В ответ на это Китай ввел ограничения на экспорт галлия и германия, которые имеют решающее значение для полупроводниковой, телекоммуникационной и электротранспортной промышленности.

Так же Пекин собрался построить 26 заводов по производству устаревших чипов и это очень напугало США и Европу. Чиновники опасаются, что в будущем китайские компании могут заполонить рынок устаревшими чипами, вытеснив западных конкурентов из бизнеса.