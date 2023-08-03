ВСУ уничтожили редкую станцию РЭБ "Поле-21" в Алешках: зачем она россиянам (видео)

Оккупанты пытались одновременно следить за перемещениями украинцев и подавлять связь, но дроны уничтожили ценную технику.

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили технику оккупантов — комплекс наблюдения "Муром-М" и систему радиоэлектронной борьбы "Поле-21" в оккупированных Алешках Херсонской области. Видео с работой украинских военных разместил журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канле в четверг, 3 августа.

РЭБ "Поле-21"

Первое видео показывает уничтожение системы РЭБ "Поле-21". Противник также разместил его на крыше панельной пятиэтажке. "Глушилки" должны были подавлять спутниковые системы навигации GPS Galileo, GLONASS, BeiDou, а также вызывать перебои в работе спутникового интернета Starlink. Однако украинским военным удалось уничтожить его с помощью БПЛА.

Эта система подавляет спутниковую навигацию, а также мешает украинским военным запускать коммерческие дроны, такие как DJI Mavic. Средство РЭБ представляет собой несколько (от одной до трех) антенн мощностью до 100 ватт каждая. Три антенны обеспечивают три сектора по 120 градусов по горизонтали и 25 градусов по вертикали. Россияне заявляют о дальности работы 25-75 км. Российские военные могут управлять этим комплексом даже дистанционно.

"Поле-21" можно заметить в Украине довольно редко. По мнению украинского эксперта по радиоэлектронной борьбе Сергея Бескретснова, на конец марта 2023 года у ВС РФ было около ста единиц такой техники.

Для чего ВС РФ используют "Муром-М"

На втором видео военные ликвидировали "глаза" оккупантов — наблюдательный комплекс "Муром-М". Российские военные разместили его на крыше многоэтажного панельного дома возле вентиляционной шахты. Оператор направил беспилотник на цель и дрон несколько раз ударил по технике противника, пока не разбил камеры. Отметим, что с помощью такого комплекса, который устанавливается на определенной высоте, ВС РФ следят за передвижением техники ВСУ и личного состава.

Системы наблюдения "Муром" устанавливают рядом с границей в России или на высоких объектах на оккупированных территориях Украины. Такие системы очень опасны, ведь следят за действиями ВСУ на большом расстоянии и в любое время суток.

"Муром-М" — это устройство для дальнего визуального наблюдения, которое автономно выглядит живой силой и техникой. Он оснащен оптической камерой с хорошим зумом, различающей человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, обнаруживающим автомобиль в 8 км и человеком в 4 км.

Ранее мы также писали о том, что ВС РФ устанавливают модули РЭБ "Поле-21" на домах и вышках связи. Небольшие антенны подавляют системы спутниковой навигации на расстоянии более 20 км и мешают летать дронам.

Напомним, в июне 2023 года бойцы 66 бригады ВСУ из ПТРК уничтожили систему наблюдения "Муром-М". Украинские защитники применили противотанковый ракетный комплекс. Впоследствии на дальнем расстоянии вражеский объект был ликвидирован.