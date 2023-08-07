"Рост цен и дефицит": эксперт рассказал, как санкции Китая повлияют на войну в Украине

России будет проще обойти ограничения, ведь она активно сотрудничают с Китаем и использует "серыми поставками".

С 1 сентября украинским волонтерам и производителям дронов станет гораздо сложнее получить беспилотники или комплектующие к ним из Китая, поскольку Пекин вводит экспортный контроль на беспилотные технологии, рассказал в интервью AIN Валерий Яковенко из компании Drone.ua. Он считает, что и так долгие процедуры лицензирования затянутся еще сильнее, в результате чего продукция подорожает и будет ощущаться тотальный дефицит.

Как известно, Китай принял решение ограничить экспорт некоторых видов БПЛА и соответствующих комплектующих, которые могут быть использованы в военных целях. Пекин это называет "реакцией ответственной страны". В частности, под запрет попадают дроны, способные летать более получаса или имеющие вес более четырех килограмм. Под эту категорию попадают популярнейшие DJI Mavic и другие большие сельскохозяйственные дроны.

"По некоторым позициям комплектующих для БПЛА (двигатели, тепловизионное оборудование, лазерное оборудование, станции радиосвязи и т.д.) – вводится дополнительный экспортный контроль. Это означает необходимость прохождения процедуры проверки в случае экспорта этих технологий из материкового Китая", – говорит Валерий.

По его словам, от ограничений пострадает весь мир и особенно Украина, ведь теперь каждому дистрибьютору нужно будет доказать китайским чиновникам, что их клиент, заказавший дроны, не будет использовать их на фронте или переоборудовать для военных целей.

"Раньше это и без очередей занимало месяцы, а после подобного решение сроки могут еще вырасти. Это может привести к росту цен и дефициту дронов уже в октябре 2023 года", — заявляет Валерий Яковенко.

Он отмечает, что хотя для России действуют такие же условия получения экспортных лицензий, обойти ограничения стране-агрессору все же будет значительно проще. Во-первых, у них дружеские отношения с Китаем. Во-вторых, общая граница двух стран имеет слабые места для контрабанды. В-третьих, у России есть "союзное государство" Беларусь, которая рада будет заработать на "серых схемах" поставок всего необходимого, в том числе дронов и комплектующих к ним.

Впрочем, китайские компании все еще продолжают снабжать Россию необходимым для бомбардировки прямо с дронов. В Китае на заказ российской компании для дрона разработали крепление для сброса крупных мин, весом 16 килограммов каждая.

Так же, Фокус рассказывал, что оккупанты смогли создать прошивку для дронов Mavic, которая вообще снимает все ограничения с этого беспилотника. Говорят, что не обошлось без участия "Лаборатории Касперского", разрабатывающей антивирусные продукты.