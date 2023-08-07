Россия завезла на фронт систему РЭБ "Пероед": что о ней известно (видео)

По задумке разработчиков, комплекс должен создавать невидимый купол, защищающий от украинских дронов.

Российские оккупанты начали применять в зоне боевых действий в Украине новую систему РЭБ "Пероед". Что она собой представляет, рассказал специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей (Флэш) Бескрестнов написал в своем Telegram-канале.

"Выглядит внешне очень неплохо. Без воздушного охлаждения по моему опыту постоянно он работать не сможет. Поэтому либо мощность ниже 10 ватт на диапазон, либо режим работы "прием- подавление", — написал он.

Как утверждают изготовители, "Пероед" нацелен на подавления FPV, которое достигается путем того, что техника создает вокруг себя своеобразный "щит".

"Как и мы, они, вероятно уперлись в поляризацию и добавили вторую антенну. Надо понимать, что при такой компоновке антенн комплекс создает не Купол а некий Щит. Навскидку 60 — 70 градусов раскрыва в сторону наклона", — объяснил Бескрестнов.

Технические характеристики РЭБ "Пероед":

диапазон работы — 900 МГЦ, 1.2 ГГц, 1.5 ГГц, 2.4 ГГц, 5.8 ГГц;

мощность — 40 и 20 Вт;

батарея — 22Ач 12 вольт;

время работы от аккумулятора — 40 минут;

цена — $3,5 тыс.

Напомним, ранее в РФ показали антидроновую систему "Тритон", которая будет защищать танки и другую технику. По задумке разработчиков, "Тритон" должен подавлять каналы управления и передачи данных FPV-дронов.

А в марте 2023 года в России испытали комплекс "Серп-ВС5" против дронов. "Серп-ВС5" является модернизированной версией "Серп-ВС", представленный в прошлом году, но теперь он получил возможность подавлять не только гражданские, но и военные дроны, которые используются для разведки или атак.