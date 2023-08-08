Дрон TORO поразил российскую БМП в локации, где раньше ВСУ уничтожили танк Т-80 (видео)

Для атаки украинские военные использовали дрон-камикадзе TORO с точной камерой, который уничтожает технику и живую силу противника взрывчаткой.

Украинские военные запустили дрон-камикадзе TORO, который уничтожил российскую боевую машину пехоты. Видео боя FPV-дрона с танком разместил полковник Вооруженных сил Украины Анатолий ("Штирлиц") Штефан в своем Telegram-канле во вторник, 8 августа.

"72 ОМБр уничтожает российскую БМП на том самом месте, где неделю назад сожгли Т-80", — подписал он видео.

На кадрах видно, что бойцы ВСУ выследили с помощью дрона-разведчика БМП российских оккупантов. Боевая машина ехала по грунтовой дороге, прижимаясь справа к посадке. Местность, по которой двигалась техника, в некоторых местах была перекопана. Также на дороге россиян встретился сгоревший танк без башни.

В то же время операторы сразу выпустили дрон-камикадзе TORO уничтожить цель. Беспилотник взял курс на БПМ, быстро подлетел к военной технике и протаранил ее. Как показал БПЛА-разведчик с высоты птичьего полета, атака оказалась удачной: боевая машина с оккупантами загорелась и начала дымить.

Что известно о дронах TORO

Это украинский дрон-камикадзе с точной камерой, который уничтожает технику и живую силу противника взрывчаткой. По словам производителей, у каждого аппарата есть как минимум три варианта сборки с разными комплектующими.

Технические характеристики дрона TORO

грузоподъемность — 1,1 кг и 1,6 кг с боевой частью;

дальность полета — 15 км и 10 км;

радиус обнаружения цели — 200 м;

скорость развертывания — до 5 мин.

Напомним, в конце июля дрон-камикадзе ВСУ оторвал башню танку из РФ, отчего бронетехника сгорела вместе с экипажем. Ударный беспилотник едва не потерял связь, но смог поразить корму танка и подорвать боекомплект.

А в июне ВСУ показали, как дроны уничтожили три российский танка подряд. Таким образом операторы 47 бригады сорвали штурм оккупантов и спасли свою пехоту.