"Готовили теракт": россияне показали украинский дрон, упавший под Васильевкой (видео)

Оккупанты уверяют, что ВСУ планировали ударить по объектам критической инфраструктуры в Запорожской области. БПЛА решили разобрать и изучить.

Российские военные возле оккупированной Васильевки (Запорожская область) посадили украинский дрон, похожий на беспилотник "Фурия". Об этом написало РИА "Новости" в среду, 9 августа.

Информационное агентство пишет о том, что дрон российские военные посадили с помощью системы РЭБ, которая подавила каналы управления беспилотного летального аппарата. Оккупанты утверждают, что беспилотник украинские военные якобы запустили с целью подготовки теракта. Дрон-разведчик, по версии россиян, должен был передавать координаты электрических подстанций и объектов водоснабжения в самой Васильевке или Днепрорудном.

"В небе над городом Васильевка был обнаружен и посажен разведывательный БПЛА противника. После того как БПЛА был посажен, на место выдвинулась группа. Аппарат нашли, и он будет доставлен для изучения материалов на устройствах хранения", — сказал российским журналистам командир подразделения РЭБ.

На опубликованных видеокадрах видно, что белый беспилотник с изображением герба Украины лежит в траве. При падении он повредился и теперь из носовой части торчат провода. Сбитый дрон, части которого российские пропагандисты заблюрили, похож на украинский БПЛА "Фурия". В частности на это указывают форма крыльев, размер дрона, характерное хвостовое оперение и расположение видеокамеры.

Что известно о дроне "Фурия"

Это украинский беспилотный авиационный комплекс разведки и корректировки огня артиллерии. Разработан в 2014 году киевским предприятием "Атлон Авиа". С успехом применялся во время антитеррористической операции с 2014 года. За годы войны производители доставили более 100 комплексов А1-С и А1-СМ "Фурия" в зону АТО.

Технические характеристики БПЛА

взлетная масса — 5,5 кг;

5,5 кг; рабочий радиус — < 50 км;

дальность полета — до 200 км;

электропитание — два Li-ion аккумуляторы 42000 мАч;

время полета — до 3 часов;

максимальная скорость — 130 км/ч.

Напомним, в июле 2022 года украинец создал дрон для разведки, оснащенный ИИ. Новый беспилотник собирается на базе БпАК А1-СМ "Фурия". Предполагается, что дроны будут сменять друг друга, что даст возможность собирать информацию беспрерывно.

В ноябре 2021 года стало известно о том, что в Украине разрабатывают вариант БПЛА "Фурии" для горной и труднодоступной местности. Мобильную версию беспилотного комплекса могут переносить три человека, что позволяет расширить сферу применения дронов.