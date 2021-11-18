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Военный Фокус

В Украине разрабатывают вариант БПЛА "Фурии" для горной и труднодоступной местности (видео)

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украинские бпла
Фото: Defense Express

Мобильную версию беспилотного комплекса смогут переносить три человека, что позволит расширить сферу применения дронов.

Разработчики беспилотника А1-СМ "Фурия", компания "Атлон-авиа" разрабатывают новую модификацию БПЛА. Об этом сообщил директор компании Артем Вьюнник в интервью Security talks.

По словам Вьюнника, существует спрос на более мобильную версию беспилотного комплекса "Фурия", поэтому в компании уже некоторое время работают над облегченными вариантами. В частности, активно разрабатывается вариант БПЛА с мобильной станцией управления на базе планшета.

Пункт управление комплексом будет на планшете
Пункт управление комплексом будет на планшете

Мобильная версия комплекса рассчитана на три человека, которые смогут вручную переносить комплекс там, где не пройдет машина.

комплекс фурии
Стандартный комплекс беспилотной системы

В стандартную комплектацию беспилотной системы входит:

  • пульт управления
  • три беспилотника
  • катапульта
  • антенный комплекс
  • кейс с камерами наблюдения

Также Вьюнник заявил, что им удалось перестроить свою работу для иностранных компаний. В ВСУ при этом было поставлено более 100 комплексов. Ныне контрактов на поставку в украинскую армию нет.

"Мы фактически только в этом году перестроили себя на работу с иностранными клиентами. На данный момент уже есть успехи, есть выполненные договора и мы работаем над новыми контрактами, которые должны быть подписаны уже через несколько недель", — рассказал директор "Атлон-авиа".

Напомним, БПЛА "Фурия" была представлен в 2015 году, тогда ими обещали оснастить все боевые подразделения в зоне АТО. Также отметим, что до конца года в Украине начнутся летные испытания ударного вертолета-беспилотника.