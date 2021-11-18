В Украине разрабатывают вариант БПЛА "Фурии" для горной и труднодоступной местности (видео)

Мобильную версию беспилотного комплекса смогут переносить три человека, что позволит расширить сферу применения дронов.

Разработчики беспилотника А1-СМ "Фурия", компания "Атлон-авиа" разрабатывают новую модификацию БПЛА. Об этом сообщил директор компании Артем Вьюнник в интервью Security talks.

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По словам Вьюнника, существует спрос на более мобильную версию беспилотного комплекса "Фурия", поэтому в компании уже некоторое время работают над облегченными вариантами. В частности, активно разрабатывается вариант БПЛА с мобильной станцией управления на базе планшета.

[ + – ] Пункт управление комплексом будет на планшете

Мобильная версия комплекса рассчитана на три человека, которые смогут вручную переносить комплекс там, где не пройдет машина.

[ + – ] Стандартный комплекс беспилотной системы

В стандартную комплектацию беспилотной системы входит:

пульт управления

три беспилотника

катапульта

антенный комплекс

кейс с камерами наблюдения

Также Вьюнник заявил, что им удалось перестроить свою работу для иностранных компаний. В ВСУ при этом было поставлено более 100 комплексов. Ныне контрактов на поставку в украинскую армию нет.

"Мы фактически только в этом году перестроили себя на работу с иностранными клиентами. На данный момент уже есть успехи, есть выполненные договора и мы работаем над новыми контрактами, которые должны быть подписаны уже через несколько недель", — рассказал директор "Атлон-авиа".

Напомним, БПЛА "Фурия" была представлен в 2015 году, тогда ими обещали оснастить все боевые подразделения в зоне АТО. Также отметим, что до конца года в Украине начнутся летные испытания ударного вертолета-беспилотника.