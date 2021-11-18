В Україні розробляють варіант БПЛА "Фурії" для гірської та важкодоступної місцевості (відео)

Мобільну версію безпілотного комплексу зможуть переносити троє людей, що дозволить розширити сферу застосування дронів.

Розробники безпілотника А1-СМ "Фурія", компанія "Атлон-авіа" розробляють нову модифікацію БПЛА. Про це повідомив директор компанії Артем В'юнник в інтерв'ю Security talks.

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За словами В'юнника, існує попит на мобільнішу версію безпілотного комплексу "Фурія", тому в компанії вже деякий час працюють над полегшеними варіантами. Зокрема активно розробляється варіант БПЛА з мобільною станцією управління на базі планшета.

[ + – ] Пункт управління комплексом буде на планшеті

Мобільна версія комплексу розрахована на троьох людей, які зможуть вручну переносити комплекс там, де не пройде машина.

[ + – ] Стандартний комплекс безпілотної системи

У стандартну комплектацію безпілотної системи входить:

пульт керування

три безпілотники

катапульта

антенний комплекс

кейс із камерами спостереження

Також В'юнник заявив, що їм вдалося перебудувати свою роботу для іноземних компаній. У ЗСУ при цьому було поставлено понад 100 комплексів. Нині контрактів на постачання до української армії немає.

"Ми фактично лише цього року перебудували себе на роботу з іноземними клієнтами. Наразі вже є успіхи, є виконані договори, і ми працюємо над новими контрактами, які мають бути підписані вже за кілька тижнів", — розповів директор "Атлон-авіа" .

Нагадаємо, БПЛА "Фурія" була представлена у 2015 році, тоді ними обіцяли оснастити всі бойові підрозділи в зоні АТО. Також зазначимо, що до кінця року в Україні розпочнуться льотні випробування ударного вертольота-безпілотника.