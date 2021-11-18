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В Україні розробляють варіант БПЛА "Фурії" для гірської та важкодоступної місцевості (відео)

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українські бпла
Фото: Defense Express

Мобільну версію безпілотного комплексу зможуть переносити троє людей, що дозволить розширити сферу застосування дронів.

Розробники безпілотника А1-СМ "Фурія", компанія "Атлон-авіа" розробляють нову модифікацію БПЛА. Про це повідомив директор компанії Артем В'юнник в інтерв'ю Security talks.

За словами В'юнника, існує попит на мобільнішу версію безпілотного комплексу "Фурія", тому в компанії вже деякий час працюють над полегшеними варіантами. Зокрема активно розробляється варіант БПЛА з мобільною станцією управління на базі планшета.

Пункт управління комплексом буде на планшеті
Пункт управління комплексом буде на планшеті

Мобільна версія комплексу розрахована на троьох людей, які зможуть вручну переносити комплекс там, де не пройде машина.

комплекс фурії
Стандартний комплекс безпілотної системи

У стандартну комплектацію безпілотної системи входить:

  • пульт керування
  • три безпілотники
  • катапульта
  • антенний комплекс
  • кейс із камерами спостереження

Також В'юнник заявив, що їм вдалося перебудувати свою роботу для іноземних компаній. У ЗСУ при цьому було поставлено понад 100 комплексів. Нині контрактів на постачання до української армії немає.

"Ми фактично лише цього року перебудували себе на роботу з іноземними клієнтами. Наразі вже є успіхи, є виконані договори, і ми працюємо над новими контрактами, які мають бути підписані вже за кілька тижнів", — розповів директор "Атлон-авіа" .

Нагадаємо, БПЛА "Фурія" була представлена у 2015 році, тоді ними обіцяли оснастити всі бойові підрозділи в зоні АТО. Також зазначимо, що до кінця року в Україні розпочнуться льотні випробування ударного вертольота-безпілотника.