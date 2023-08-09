Украинцы разработали РЭБ-рюкзак: будет защищать солдат от дронов (фото)
Система РЭБ с коллинеарными антеннами работает от трех до шести часов и подавляет беспилотники противника сразу в нескольких диапазонах.
Организация Anti-drone практически завершила работу над портативной системой радиоэлектронной борьбы в форме рюкзака, которая должна помочь военным защищаться от вражеских беспилотников. Сообщение об этом было опубликовано в официальном Telegram-канале сообщества в среду, 8 августа.
На фотографиях разработчики продемонстрировали практически готовую технику. Видно, что у системы РЭБ есть четыре антенны, по одной работают в диапазоне 2.4 и 5.8 ГГц, а еще две — 900 Мгц.
"Портативный РЭБ в форме рюкзака. На финишной прямой", — написали производители.
Технические характеристики портативного РЭБ
- диапазоны подавления — 2.4 / 5.8 / 2 х 900 ГГц/МГц;
- мощность — 130 Вт (30+20+30+30+50 Вт);
- антенны — коллинеарные (омные) 3-7 Дб;
- акб — 760 Вт/ч (3-6 ч).
Разработчики добавили, что это — не полный список технических характеристик РЭБа. Детали они опубликуют несколько позже.
Во что упакован мини-РЭБ
Устройство разместили в своеобразном "рюкзаке". Их закупили еще весной 2023 года. Во вторник, 18 апреля, разработчики написали в Telegram-канале, что "рюкзачок под портативный РЭБ едет к нам".
На самом деле это один из защитных кейсов от китайской компании Rhino Case. Похожий "рюкзак" представлен на сайте компании. Производитель уверяет покупателей в том, что его кейс водонепроницаем и выдерживает температуры в диапазоне от -40 до +65°С. Степень защиты у такого "ранца" равна IP67. Это значит, что на портативный РЭБ внутри его не будет действовать пыль. Более того, кейс с его грузом можно погружать в воду на глубину до 1 метра. При кратковременном погружении вода не попадает в количествах, нарушающих работу устройства.
Защитная коробка оснащена автоматическая балансировка давления внутри и снаружи для предотвращения закрытия крышки из-за перепада давления. А губчатое пенное покрытие внутренней стороны крышки специально приспособлено для того, чтобы не вредить портативному РЭБу. Запатентованный навесной замок удобен для работы одной рукой и предназначен для корпуса RPC, чтобы он не раскачивался при падении. Также защитный кейс оборудован отверстием для охлаждения техники, находящейся внутри.
Корпус защитного "рюкзака" профессионально водонепроницаем, пыленепроницаем, влагозащищен, устойчив к кислотам и щелочам. Такие кейсы широко применяют для хранения хрупкой аппаратуры, инструментов, электроники, средств связи. Им пользуются полицейские, военные и разведчики.
Напомним, 19 июня стало известно, что бойцы ВСУ получат компактные средства РЭБ для борьбы с дронами ВС РФ. Проект Antidrone.cc из Мукачево ожидает поставку специальных антенн и сразу отправит партию РЭБ на фронт для наших героев.
Ранее мы также писали, что в Украине создали для военных "невидимую" рацию Himera G1. По словам разработчиков, военные уже используют новые рации на передовой, не боясь, что россияне перехватят или подавят связь.