Популярные сервисы VPN перестали работать в РФ: британская разведка назвала причину

По информации аналитиков, в Кремле делают все возможное для того, чтобы россияне перестали читать альтернативные и правдивые источники информации. Их также запугивают, рассказывая об опасности таких сервисов.

В Кремле приняли решение максимально отрезать население Российской Федерации от информации о войне, которая может якобы навредить стране. Теперь гражданам отключают VPN, который позволял зайти на заблокированные ресурсы. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 10 августа.

По информации аналитиков, в Российской Федерации продолжают ужесточать цензуру и ограничивают доступ россиян к виртуальным частным сетям (VPN). Все для того, чтобы у людей не было возможности читать альтернативные и объективные международные источники новостей.

В течении прошлой неделе ряд популярных VPN перестали работать в некоторых российских регионах. Все после действий со стороны властей.

При этом, после начала полномасштабной войны РФ против Украины, сервисы VPN стали чрезвычайно популярны в России, хоть запрет на них существует еще с 2017 года. При помощи таких сетей общество получает доступ к различным порталам, где они могут прочитать правдивую информацию о вещах, о которые не рассказывают росСМИ. В частности, про войну в Украине.

"Виртуальные частные сети, вероятно, представляют собой наибольшую уязвимость в попытках российского государства установить всеобъемлющий контроль над внутренней информацией. Помимо увеличения технических сбоев, российское государство также начало общественную информационную кампанию, пытаясь напугать граждан, чтобы они избегали VPN, заявляя, что они подвергают риску свои личные данные", — подытожили в британской разведке.

В РФ продолжают бороться с доступом к альтернативным источникам информации Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 16 июня сообщалось, что в РФ грядет эра "цифрового ГУЛАГа" и в суверенный интернет будут пускать только по паспорту. Даже VPN не поможет в будущем россиянам с доступом к обычной интернет-сети.