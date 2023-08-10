Украина получила системы РЭБ Titan, способные уничтожать рои дронов: что известно (видео)

Titan не только "засекает" дроны противника в радиусе 3 км, но и нейтрализирует их, что поможет защитить воинов ВСУ от российских атак.

Американские военные предоставили Украине средства для борьбы с беспилотниками, в то числе систему радиоэлектронной борьбы Titan производства компании BlueHalo. Об этом заявил генерал-майор Шон Гейни, возглавляющий Объединенное управление по борьбе с малыми беспилотными летательными аппаратами, выступая перед аудиторией на симпозиуме по космической и противоракетной обороне, передает издание Defence News.

"Для борьбы с угрозой одностороннего нападения беспилотных летательных аппаратов, которые в прошлом году были замечены в Украине, управление недавно рассмотрело способы их поражения. Наши военные уже поставили Украине средства борьбы с беспилотниками. Среди этих систем есть средства радиоэлектронной борьбы — Titan компании BlueHalo — и несколько недорогих вариантов перехватчиков", — сказала Гейни.

Что известно о комплексах Titan

Мультисенсорные системы Titan разрабатывает американская компания BlueHalo. Устройство оснащено алгоритмами машинного обучения, и работает на базе искусственного интеллекта. Это дает ему возможность распознавать беспилотные летательные аппараты прямо в воздухе во время их полета.

Комплекс Titan состоит из антенного блока и пульта управления. Он малогабаритный (вес составляет около 9 кг) и разработан для стационарной, мобильной и пешей эксплуатации.

Система способна справиться не только с одним БПЛА, но и целым роем. Информация о каждом дроне передается оператору в режиме реального времени.

Titan способен сканировать воздушное пространство в радиусе 3 км, а "достать" вражеский беспилотник может, если тот находится на расстоянии 1,5 км. Инженеры оснастили систему антеннами, блоком управления, но заявляют, что портативным гаджетом управлять не обязательно, так как он работает и в автономном режиме.

Система работает на широком спектре каналов связи и диапазоне частот. Titan не только "засекает" дроны противника, но и нейтрализирует их, что поможет Вооруженным силам Украины защитить личный состав. Кроме того антидрон может работать даже в условиях мегаполиса.

Напомним, в конце сентября 2022 года стало известно, что ВСУ получат комплексы Titan. Устройство может справиться с роем военных дронов даже в городских условиях.

А в августе 2022 года медиа писали о том, что была создана новая технология для уничтожения военных дронов. Комплекс Titan от BlueHalo анализирует БПЛА и подбирает наиболее эффективные методы борьбы с ними.