"От Броваров до Пекина": украинцы показали дальнобойный ударный дрон Jupiter за €189 000

По заверению разработчиков, беспилотник можно применять для разведки, сбрасывания бомб или в качестве системы РЭБ.

На киевском форуме iForum 2023 украинская команда разработчиков представила новый дрон Jupiter, сообщают корреспонденты портала Dev.ua, которые пообщались с инженерами. Это многофункциональный беспилотник, который взлетает и садится из горизонтального положения (по принципу VTOL).

Один из членов команды разработчиков, Денис, рассказал журналистам, что Jupiter является многофункциональным дроном, который можно использовать для различных боевых задач: разведки, нанесения бомбовых ударов или в качестве использования в радиоэлектронной борьбе (РЭБ). Все это благодаря модульности и грузоподъемности аппарата, которая составляет 20 килограмм. Сам беспилотник с грузом может преодолеть более 800 километров.

По словам Дениса, на данный момент существует четыре модели этих дронов. На стенде была представлена самая большая модель стоимостью 189 000 евро. Есть более дешевый вариант за 89 000 евро, а в базовой комплектации дрон можно приобрести за 69 000 евро.

Jupiter уже проходит тесты в "Армии дронов" и сертификацию в Минобороны Украины Фото: Dev.ua

Уже сейчас дрон Jupiter проходит сертификацию в Минобороны Украины для того, чтобы его официально как можно быстрее могли получить украинские герои на фронте. Так же проходят испытания беспилотника на специальных полигонах "Армии дронов". Впрочем, за счет волонтерской помощи и пожертвований украинцев дроны Jupiter уже служат нашим бойцам. Например, недавно одно из подразделений на пожертвования закупила 25 бортов Jupiter.

Компания уже начала производство дронов в больших количествах, и в настоящее время инженеры могут собирать около 100 БПЛА в месяц. Больше пока не требуется, утверждает Денис. Но если появится спрос, то компания готова увеличить количество сборки беспилотников.

По словам Дениса, инженеры уже работают над очередной версией дрона Jupiter, которая будет иметь рекордную дальность полета. Это будет не просто "птичка", а большой "самолет". Подробности Денис не раскрывает, но говорит, что дальность полета нового беспилотника можно будет охарактеризовать, как "от Броваров до Пекина".

Ранее Фокус рассказывал, что на фронт отправился прозрачный украинский дрон SpyGun. Беспилотник предназначен для глубинной разведки в тылу противника и может работать как в автоматическом, так и в управляемом режимах.

А по мнению западных экспертов преимущество в сфере разработки и применения беспилотников сейчас удерживает Украина. Но расслабляться не стоит — оккупанты наверстывают упущенное.