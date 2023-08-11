Два режима действия: создатели раскрыли, как применять РЕБ-рюкзаки (фото)
Система призвана защищать солдатов от дронов, но им придется соблюдать некоторые правила.
Организация Anti-drone раскрыла новые подробности о своей портативной системой радиоэлектронной борьбы в форме рюкзака которая должна помочь военным защищаться от вражеских беспилотников. Сообщение об этом было опубликовано в официальном Telegram-канале сообщества в пятницу, 11 августа.
В частности уточнения касаются технических характеристик антидрона и требований к его эксплуатации в боевых условиях. Так, для сохранности и бесперебойной работы оборудования средство РЭБ необходимо переносить в кейсе-рюкзаке обязательно с демонтированными антеннами.
Кроме того разработчик раскрыл некоторые подробности о возможностях РЭБа. Эта 4-х диапазонная система радиоэлектронной борьбы может работать в нескольких режимах. Стационарно она будет подавлять беспилотники противника в режиме "купола". Кроме этого, ее маленькие антенны можно заменить на одну панельную направленного действия. В этом случае "рюкзаку" понадобиться вмешательство оператора.
Работу техники поддерживают АКБ — внутрення и внешняя. Первая, емкостью в 30 Ач обеспечивает непрерывную работу в течении 2.5 часов при максимальной мощности. А внешняя, емкостью в 180 Ач, поддерживает работу средства более, чем 15 часов на максимальной мощности.
Технические характеристики портативного РЭБ
- диапазоны подавления — 2.4 / 5.8 / 2 х 900 ГГц/МГц;
- мощность — 130 Вт (30+20+30+30+50 Вт);
- антенны — коллинеарные (омные) 3-7 Дб;
- акб — 760 Вт/ч (3-6 ч).
- питание — внутренняя или внешняя АКБ;
- вес — 10 кг.
Напомним, 8 августа разработчики впервые показали фото своего РЭБ-рюкзака для военных. Тогда стало известно, что система РЭБ с коллинеарными антеннами работает от трех до шести часов и подавляет беспилотники противника сразу в нескольких диапазонах.
Также 19 июня стало известно, что бойцы ВСУ получат компактные средства РЭБ для борьбы с дронами ВС РФ. Проект Antidrone.cc из Мукачево ожидает поставку специальных антенн и сразу отправит партию РЭБ на фронт для наших героев.