Два режима действия: создатели раскрыли, как применять РЕБ-рюкзаки (фото)

Система призвана защищать солдатов от дронов, но им придется соблюдать некоторые правила.

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Организация Anti-drone раскрыла новые подробности о своей портативной системой радиоэлектронной борьбы в форме рюкзака которая должна помочь военным защищаться от вражеских беспилотников. Сообщение об этом было опубликовано в официальном Telegram-канале сообщества в пятницу, 11 августа.

В частности уточнения касаются технических характеристик антидрона и требований к его эксплуатации в боевых условиях. Так, для сохранности и бесперебойной работы оборудования средство РЭБ необходимо переносить в кейсе-рюкзаке обязательно с демонтированными антеннами.

Кроме того разработчик раскрыл некоторые подробности о возможностях РЭБа. Эта 4-х диапазонная система радиоэлектронной борьбы может работать в нескольких режимах. Стационарно она будет подавлять беспилотники противника в режиме "купола". Кроме этого, ее маленькие антенны можно заменить на одну панельную направленного действия. В этом случае "рюкзаку" понадобиться вмешательство оператора.

Работу техники поддерживают АКБ — внутрення и внешняя. Первая, емкостью в 30 Ач обеспечивает непрерывную работу в течении 2.5 часов при максимальной мощности. А внешняя, емкостью в 180 Ач, поддерживает работу средства более, чем 15 часов на максимальной мощности.

Технические характеристики портативного РЭБ

диапазоны подавления — 2.4 / 5.8 / 2 х 900 ГГц/МГц;

мощность — 130 Вт (30+20+30+30+50 Вт);

антенны — коллинеарные (омные) 3-7 Дб;

акб — 760 Вт/ч (3-6 ч).

питание — внутренняя или внешняя АКБ;

вес — 10 кг.

Украинские производители показали новые фото своего "антидронового рюкзака" Украинские производители показали новые фото своего "антидронового рюкзака" Украинские производители показали новые фото своего "антидронового рюкзака" Украинские производители показали новые фото своего "антидронового рюкзака" Украинские производители показали новые фото своего "антидронового рюкзака" Украинские производители показали новые фото своего "антидронового рюкзака" Украинские производители показали новые фото своего "антидронового рюкзака" Украинские производители показали новые фото своего "антидронового рюкзака" Украинские производители показали новые фото своего "антидронового рюкзака"

Напомним, 8 августа разработчики впервые показали фото своего РЭБ-рюкзака для военных. Тогда стало известно, что система РЭБ с коллинеарными антеннами работает от трех до шести часов и подавляет беспилотники противника сразу в нескольких диапазонах.

Также 19 июня стало известно, что бойцы ВСУ получат компактные средства РЭБ для борьбы с дронами ВС РФ. Проект Antidrone.cc из Мукачево ожидает поставку специальных антенн и сразу отправит партию РЭБ на фронт для наших героев.