Два режими дії: творці розкрили, як застосовувати РЕБ-рюкзаки (фото)
Система покликана захищати солдатів від дронів, але їм доведеться дотримуватися деяких правил.
Організація Anti-drone розкрила нові подробиці про свою портативну систему радіоелектронної боротьби у формі рюкзака, яка має допомогти військовим захищатися від ворожих безпілотників. Повідомлення про це було опубліковано в офіційному Telegram-каналі спільноти в п'ятницю, 11 серпня.
Зокрема уточнення стосуються технічних характеристик антидрона і вимог до його експлуатації в бойових умовах. Так, для збереження і безперебійної роботи обладнання засіб РЕБ необхідно переносити в кейсі-рюкзаку обов'язково з демонтованими антенами.
Крім того розробник розкрив деякі подробиці про можливості РЕБу. Ця 4-х діапазонна система радіоелектронної боротьби може працювати в декількох режимах. Стаціонарно вона пригнічуватиме безпілотники противника в режимі "купола". Крім цього, її маленькі антени можна замінити на одну панельну спрямованої дії. У цьому разі "рюкзаку" знадобиться втручання оператора.
Роботу техніки підтримують АКБ — внутрішня і зовнішня. Перша, ємністю в 30 Ач забезпечує безперервну роботу протягом 2.5 годин за максимальної потужності. А зовнішня, ємністю в 180 Ач, підтримує роботу засобу більше, ніж 15 годин на максимальній потужності.
Технічні характеристики портативного РЕБ
- діапазони придушення — 2.4 / 5.8 / 2 х 900 ГГц/МГц;
- потужність — 130 Вт (30+20+30+30+30+50 Вт);
- антени — колінеарні (омні) 3-7 Дб;
- акб — 760 Вт/год (3-6 год).
- живлення — внутрішня або зовнішня АКБ;
- вага — 10 кг.
Нагадаємо, 8 серпня розробники вперше показали фото свого РЕБ-рюкзака для військових. Тоді стало відомо, що система РЕБ з колінеарними антенами працює від трьох до шести годин і пригнічує безпілотники противника одразу в кількох діапазонах.
Також 19 червня стало відомо, що бійці ЗСУ отримають компактні засоби РЕБ для боротьби з дронами ЗС РФ. Проєкт Antidrone.cc з Мукачева очікує на поставку спеціальних антен і одразу відправить партію РЕБ на фронт для наших героїв.