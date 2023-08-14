Конкурент "Ланцета": в Украине заканчивают работу над дроном-камикадзе "Гром" (видео)

Беспилотник разгоняется до 120 км/ч и может нести боеголовки разных типов, включая осколочно-фугасные, кумулятивные и термобарические.

Разработка барражирующего боеприпаса ST-35 "Гром" перешла в финальную стадию. Об этом рассказал директор компании "Атлон Авиа" Артем Вьюник в эфире телеканала "Эспрессо" в пятницу, 11 августа.

"Мы находимся на завершающей стадии проекта "Гром", — сказал Вьюник.

По его словам, "Гром", у которого очень много общего с российским "Ланцетом", будет высокоточным барражирующим боеприпасом, цель которого — повысить обороноспособность украинских военных. На видеокадрах, которые показали телезрителям, видно, что "Гром" похож на "Ланцет" хвостовым оперением, а также Х-образной формой крыльев. Кроме того у этих беспилотников пулевидный корпус, а также одинаковое размещение камер. А вот способ запуска кардинально отличается.

Других подробностей о новом беспилотном летательном аппарате директор компании не сообщил. Однако он подробно рассказал журналистам о трудностях, с которыми столкнулась компания во время производства этой военной техники. И самой главной проблемой стала неудовлетворительная коммуникация с заказчиком и конечными пользователями. А ведь именно от этого, по мнению спикера, зависит скорость, с которой у Вооруженных сил Украины появятся новые разработки в сфере БПЛА.

"Следующий шаг — это должна быть формализация тех или иных идей в формате оперативно-тактических требований, что в принципе позволит уже двигаться в каком-то более структурированном пространстве", — сказал Вьюник.

Он также добавил, что из-за низкой коммуникации между потребителями, заказчиками и производителями последние часто сами определяют тактико-технические характеристики своих изделий. Однако потом может оказаться, сто такое устройство не может работать в условиях реальных боевых действий.

Технические характеристики дрона-камикадзе "Гром"

вес боевой части — 3,5 кг

общий взлетный вес — 10 кг;

скорость — до 120 км/ч;

время нахождения в воздухе — 1 ч;

оснащение — отвечает оптическая станция с мощной камерой;

боеприпасы — различные виды боевых частей, в том числе осколочно-фугасные, кумулятивные и термобарические.

Напомним, в 2022 году жолжны были стартовать испытания дрона-камикадзе "Гром". Барражирующий боеприпас уникален тем, что его доставляет к цели дрон, после чего он уже способен поразить цель с минимальной угрозой для гражданских объектов.

В начале октября 2021 года стало известно, что в Украине разработали новый ударный дрон "Гром". Комплекс способен поражать цели в радиусе 30 км, а благодаря летающей боевой части — поражать цели на закрытых позициях с минимальным ущербом для мирного населения.