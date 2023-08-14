"Огромная дыра в безопасности": РФ может прослушивать рации ВСУ, эксперт раскрыл угрозу

Многие командиры ставят наличие средств связи выше, чем их безопасность, и выбирают ненадежные каналы, уверяет Сергей Флэш.

Украинские военные в зоне боевых действий очень рискуют, переговариваясь по рациям. Военный специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" объяснил в Facebook, почему на фронте возникла огромная угроза безопасности и как ее устранить.

Сейчас бойцы Вооруженных сил Украины используют для связи рации от двух производителей Hytera и Motorola. Работать с этими приборам можно, используя два вида шифрования: 40 бит и 256 бит. Первый тип, по словам эксперта, россияне могут легко взломать за 15 минут и прослушивать, а вот второй — более надежный, поэтому с ним военные могут не бояться утечки информации.

Проблема состоит в том, что для использования шифрования в 256 бит нужно получить специальную лицензию от производителя рации. Украинцы получили такое разрешение для моделей Motorola, которые закупает Министерство обороны, но не для Hytera — их передают волонтеры.

"Поскольку в Hytera лицензия привязана к серийному номеру, то наше командование собрало по всем войскам серийные номера радиостанции, чтобы купить централизованно единоразово лицензии на все существующие Hytera в ВСУ. Прошло более полугода. Никто ничего не купил", — написал на своей странице в Facebook Сергей Бескрестнов.

По его словам, сейчас у ВСУ есть тысячи раций Hytera от волонтеров, которые могут работать только с 40-битным шифрованием. Военные не только пользуются ненадежным каналом связи, но еще и переводят на него рации Motorola, что делает всю систему уязвимой ко взлому российскими войсками.

"Для многих командиров наличие средств связи у личного состава важнее, чем ее безопасность. Они не понимают угрозы и рисков, поэтому, чтобы в подразделении вместе, в одной сети связи работали и Hytera, и Motorola, они выбирают ключ 40 бит, и противник слушает эти подразделения. В целом это просто огромная дыра в безопасности связи по всей стране", — сказал Бескрестнов.

Сергей Флэш призвал Минобороны Украины приобрести лицензии AES256 на Hytera для ВСУ или хотя бы изъять их с фронтов и передать в тылы. Впрочем, это будет сделать проблематично, ведь ведомство такие рации не закупало. Еще один вариант — заменить все Hytera на устройства от Motorola, где доступно 256-битное шифрование.

Напомним, в декабре 2022 года британские военные закупили крупнейшую партию радиостанций для улучшения связи между подразделениями. Решение было принято на основе украинского опыта на войне, который показал важность наличия связи между военными. Это обусловлено тем, что Ппоставки радиостанций L3Harris Technologies для ВСУ показали высокий результат. Бойцы могут оставаться на связи несмотря на российские попытки ее заглушить.

Кроме того в апреле 2022 года СМИ писали о том, что российские военные используют простые рации и становятся мишенями для ВСУ. Среди ряда неудач российских сил, вторгшихся в Украину, военные аналитики выделяют и проблему с радиосвязью. На первый взгляд, эта проблема может показаться не столь серьезной, как нехватка танков или ракет, но это объясняет, почему российские войска столь плохо скоординированы, постоянно попадают в засады и теряют не только множество солдат, но и генералов.