Выделили 40 миллиардов: Минобороны раскрыло, какие дроны закупает для ВСУ

На вооружении армии состоят не только иностранные, но и 32 украинских БПЛА — разведывательные, ударные и дроны-камикадзе.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Министерство обороны потратило на обеспечение военных беспилотными летательными аппаратами 40 миллиардов гривен. Об этом в авторской колонке для LIGA.net написал министр обороны Украины Алексей Резников в понедельник, 14 августа.

Множество из закупленных для Вооруженных сил Украины беспилотников — это модели отечественного производства. При этом профильное министерство закупает дроны непосредственно у производителей, минуя при этом посредников.

"Уже 32 образца беспилотных авиационных комплексов отечественного производства различных типов допущены к эксплуатации — разведывательных, ударных, дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов", — уточнил Резников.

Глава Минобороны напомнил, что уже законтрактованы проверенные в бою и взятые на вооружение комплексы "Лелека", "Фурия", ACS-3, Windhover, PD-2, RAM-2, Spectator-M1. Начата закупка только что допущенных к эксплуатации комплексов Phoenix 03 Heavy UCAV, Е-300 Enterprise, D-80 Discovery. Кроме того, для украинских военных закупили беспилотные летательные аппараты иностранного производства — Bayraktar TB2, Atlas PRO, Warmate 3.0, Fly Eye 3.0.

"Или, например, о FPV-дронах. Сейчас уже 10 моделей официально в эксплуатации ВСУ. Большинство собираются в Украине, но преимущественно из иностранных составляющих. Следующий вызов — производить основные компоненты в Украине", — подчеркнул Резников.

Глава профильного министерства также сообщил, что по состоянию на сейчас допущены к эксплуатации 32 БПЛА украинского производства, среди которых разведывательные и ударные дроны, а также дроны-камикадзе и барражирующие боеприпасы. Резников еще раз повторил, что война с Россией уже давно превратилась войну современных технологий и в этой битве большое значение играют именно беспилотники. Поэтому Украине очень важно и дальше развивать их разработку и производство.

"Наш сосед никуда не исчезнет, угроза со стороны России будет существовать даже после нашей победы. Это — сухой факт. Залог нашей независимости и безопасности — технологическое развитие украинского ВПК. В частности БПЛА", — подытожил министр.

Напомним, Украина увеличила собственное производство некоторых моделей дронов в 100 раз, по сравнению с 2022 годом. По словам вице-премьер-министра Украины Михаила Федорова, беспилотники имеют большое значение в российско-украинской войне, так как эти боевые действия — фактически война технологий.

4 июля стало известно, что ВСУ получат 500 новых беспилотников для контрнаступления. ВСУ передают разведывательные и ударные коптеры, которые помогут вести аэроразведку, корректировать работу артиллерии и уничтожать позиции врага. В частности, авиационные комплексы Penguine MK-2.