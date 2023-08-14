Применяют на Запорожской АЭС: в России показали антидроновые ружья и БПЛА с гранатометами

Россияне снова хвастаются своим оружием и гордятся, что могут применять его на войне в Украине.

На одном из стендов выставки "Армия 2023" российское медиа SHOT заприметило антидроновые ружья "Парс-4" и "Парс-5". Их разработали уже после полномасштабного вторжения на Украину и, как хвалятся разработчики, эти "глушилки" активно применяли на захваченной оккупантами Запорожской АЭС, где с их помощью якобы удалось обезвредить более 90 украинских дронов в районе АЭС.

Антидроновые винтовки "Парс-4" и "Парс-5" в зависимости от модификации имеет четыре или пять частотных диапазонов. Могут подавлять навигацию спутников GPS, ГЛОНАСС, GALILEO и BeiDou. Каждое ружье стоит от $4 800 и может проработать без подзарядки около четырех часов. Дальность действия каждого такого ружья рассчитана на 1,5 километра.

Антидроновые ружья "Парс-4" и "Парс-5" Фото: Скриншот

"Парс" использует внутренние алгоритмы работы самого дрона. При наведении на вражеский беспилотник "Парс" создает помехи, мешающие стандартному функционированию БПЛА. Из режимов "ручное управление" или "полет по маршруту" дрон принудительно переключается в режимы "посадка" или "возврат к месту запуска".

Тест ружей "Парс-4" и "Парс-5"

Так же уже который год подряд под видом "новинки" по российским военным выставкам и форумам путешествует белорусский квадрокоптер "Квадро-1400". Его собрали в КБ "Дисплей" и впервые показали публике в 2020 году. Так он и путешествует по выставкам, а главной его "фишкой" является спаренный противотанковый ракетный комплекс "Корнет", который должен поражать бронетехнику.

Беспилотник "Квадро-1400" разработали почти 3 года назад, но он все еще кочует как "новинка" по выставкам Фото: Facebook

По заверению разработчиков дрона помимо различных навигационных систем, в том числе спутниковой, "Квадро-1400" оснащен тепловизором, курсовой и прицельной камерами, что обеспечивает возможность выполнения полетов в дневное и ночное время суток. Пока нет никаких доказательств применения беспилотника в реальном бою, есть только видео испытаний.

Чудо-дрон с РПГ от беларусов

Ранее Фокус писал, что в России похвастались дроном с "вечным двигателем". Как уверяют создатели, комплекс "Квазимачта" неуязвим для РЭБ, оснащен обычной и инфракрасной камерой, но работает только от кабеля.