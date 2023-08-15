Дрон "Сириус" впервые поднялся в небо: чего ожидать от этого БПЛА (видео)

Ударный дрон может поднимать на высоту в 7 километров и нести корректируемые и фугасные авиабомбы, весом до 450 килограмм.

Новый российский беспилотник "Сириус" разработки компании "Кронштадт" совершил свой первый полет. Об этом росмедиа ТАСС написало, пообщавшись с представителями разработчика на форуме "Армия-2023".

"Первый полет "Сириуса" состоялся, летные испытания беспилотника продолжаются", — сказали представители компании.

Отметим, что в сети также появилось видео, на котором "Сириус" впервые поднимается в небо.

Что известно о БПЛА "Сириус"

Это проект российского ударного беспилотного летательного аппарата, разрабатываемый российской компанией "Кронштадт". Предшественником "Сириуса" был беспилотник "Орион". Впервые макет дрона представлен в 2019 году на авиасалоне МАКС-2019.

Технические характеристики дрона "Сириус"

тип — ударный дрон;

длина — 9 м;

размах крыла — 20 м;

максимальная взлетная масса — 2,5 т;

полезная нагрузка — 450 кг.

высота полета — 7 км;

оснащение — 2 турбовинтовых двигателя;

боеприпасы — КАБ-100, ФАБ-100, свободнопадающие бомбы РБК-500У, авиационная бомба ОДАБ-500ПМВ.

Напомним, в начале июня боевой дрон "Сириус" заметили в небе России. Это достаточно крупный БПЛА, который приводится в действие с помощью двух турбированных двигателей. Этот дрон-бомбардировщик может сбрасывать боеприпасы стандарта ФАБ-100.

А в апреле 2023 года стало известно, что "прародитель Сириуса" — дрон "Орион" — оснастили ракетой Х-БПЛА. Они разработаны на базе боеприпасов 9М113ФМ-3, которые уже применяются в противотанковой комплексе "Корнет" и имеют уменьшенный размер и массу, что позволяет размещать их на борту боевых дронов.