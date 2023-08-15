Британия хочет создать солдат-киборгов к 2030 году: какие "сверхспособности" они получат

Британская армия планирует создать суперсолдат, которые видят сквозь стены и общаются телепатически.

Армия Великобритании к 2030 году собирается создать настоящих суперсолдат, сообщает Daily Star, ссылаясь на Министерство обороны страны. Это будет своеобразный гибрид "Терминаторов" и "суперлюдей", пишет издание.

Для того чтобы достичь подобной цели, британское командование оснастит солдат самыми совершенными гаджетами и устройствами. Например, британские военные будут носить экзоскелеты для повышения их скорости и силы. Не обойдется и без бионических вживленных устройств. По мнению газеты, в солдат будут вживлять специальные датчики, которые позволят им "видеть сквозь стены".

Например, по данным газеты, одна из инвазивных процедур включает в себя покрытие сетчатки глаз солдат наночастицами, позволяющими им видеть инфракрасный спектр и придающим им зрение рентгеновского типа, подобное тому, что было у "Терминатора" в серии фильмов с Арнольдом Шварценеггером.

Также солдаты получат сенсорные устройства для телепатической передачи информации между подразделениями и отдельными членами отряда. Плюс к этому военные рассчитывают оснастить каждого солдата датчиками анализа химических веществ.

По данным Daily Star, в стратегическом документе Министерства обороны говорится, что оно заинтересовано в развитии искусственного интеллекта, робототехники, аугментации человека и химическому усовершенствованию для создания новой "породы" солдат.

Но бывший полковник Хэмиш Де Бреттон-Гордон предостерег коллег от слишком большого количества экспериментов.

"Мы хотим максимально использовать технологии. Но я не уверен, что мы понимаем непреднамеренные последствия синтетической биологии", — сказал он.

Первые шаги на пути к солдатам будущего делает армия США. Там активно тестируют программу внедрения боевых шлемов виртуальной реальности IVAS 1.2 от компании Microsoft. Программа действует не первый год, но первые версии шлемов были неудобными для солдат, несмотря на множество возможностей, включая помощь в прицеливании, тепловизор, прибор ночного видения и дополнительную визуальную информацию и сообщения прямо перед глазами бойца.

Ранее Фокус рассказывал, что военные опробовали в деле виртуальную систему Vegvisir. Комплекс устанавливается на бронетехнику, собирает данные изнутри и снаружи машины, а затем выводит на VR-очки. Это позволяет солдатам видеть гораздо больше.