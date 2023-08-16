РФ уже применяет свои копии Shahed: что изменится в ближайшие месяцы, — разведка Британии

Россия может получить больше дронов-камикадзе для ударов по Украине, но их производство сильно зависит от компонентов, которое нужно покупать у Ирана.

Российские военные вероятнее всего начали производить собственные дроны, созданные на базе иранских беспилотных летальных аппаратов Shahed. Такая информация повилась на официальной странице Министерства обороны Великобритании в Twitter в среду, 16 августа.

"Россия, вероятно, стремится выйти на самообеспечение ударными беспилотниками в ближайшие месяцы. Тем не менее пока что Россия остается зависимой от комплектующих и целого оружия из Ирана, которое в основном доставляется через Каспийское море", — говорится в сообщении, созданном по информации британской разведки.

Также, как отмечает ведомство, собственное производство с большой вероятностью позволит России наладить более надежные поставки OWA-UAV. Эффективность этого оружия была различной, но Украина доказала свою эффективность в нейтрализации большинства прибывающих OWA-UAV.

Как Россия производит свою версию БПЛА Shahed

В начале июля 2023 года стало известно, что в городе Елабуга (Татарстан), уже собирают иранские дроны-камикадзе Shahed и завозят туда специалистов. На базе существующего завода в Елабуге, который уже занимает 40 000 кв. м., планируют расширить производство до 100 000 кв. м. А уже через два-три года там планируют освоить производство боевой части Shahed.

Комплектующие полностью приходят из этой странны и самостоятельно там ничего не разрабатывают, а пока что только собирают. Но в будущем там может появиться и цех по собственной разработке и копированию, ведь местные объявления пестрят вакансиями для "специалистам по дронам со знанием фарси".

В это же время журналисты-расследователи Financial Times выяснили, что российский завод по производству беспилотников Shahed будет базироваться в Татарстане под прикрытием компании "Альбатрос" по производству сельскохозяйственных дронов.

Журналисты-расследователи издания отмечают, что в последние месяцы активность на российском предприятии возросла, а бизнес-парк, где оно расположено, начал набор инженеров по БПЛА и специалистов, владеющих фарси и способных переводить "техническую документацию". В соцсетях обнаружены десятки объявлений о работе в "Альбатрос", в том числе на такие должности, как "директор по производству БПЛА", "конструктор БПЛА" и "главный технолог БПЛА". В некоторых из них прямо указано, что эта должность включает в себя координацию с Министерством обороны России по вопросам проектирования.

Напомним, в начале августа эксперты указали на отличия российских дронов "Герань" от иранских Shahed. Западные исследователи сравнили несколько версий иранских и российских беспилотников и выяснили, что в РФ полностью локализовали производство Shahed 136.

А 4 июля эксперт Института им. Александра Поля Павел Вернивский написал о том, что Украину атакуют новые дроны, сделанные на заводе в РФ. На обломках Shahed, прилетевших в первые дни месяца, украинские специалисты заметили необычные серийные номера.