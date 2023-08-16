Украинцы разработали крылья с солнечными батареями: дроны смогут летать еще дольше (фото)

Монокристальная панель мощностью от 5 Вт до 90 Вт встраивается прямо в беспилотник, чтобы уменьшить вес и сопротивление воздуха.

В Украине разработали крылья для беспилотника, в которые интегрировали солнечные панели. Об этом сообщает медиа "Промышленный портал".

Разработкой спецмодуля для беспилотного летательного аппарата занимались волонтеры из группы Samson. Он может крепиться к корпусу либо монтироваться в само крыло для уменьшения сопротивления и веса. Это помогает дрону получать своеобразную подзарядку и дольше оставаться в воздухе для выполнения задач. По словам разработчиков, сейчас они ищут инвесторов, которые помогли бы запустить производство этих "солнечных крыльев".

Кроме того волонтеры показали и мобильную зарядную станцию для таких БПЛА. Конструкция станции упрощена для использования. В случае повреждения одной из панелей, доступность соединения проводов позволяет легко ее заменить.

Солнечные панели в крыльях БПЛА: что о них известно

тип панели — монокристалл;

напряжение — 0.5 В;

размер — 100*100 мм;

общая мощность — от 5 Вт до 90 Вт (в зависимости от площади);

комплектация — модуль и мобильная зарядная станция.

Так выглядит спецмодуль, который позволяет беспилотнику питаться энергией солнца Фото: Промышленный портал

Напомним, в январе 2023 года зарубежные медиа писали о дронах на солнечных батареях, до которых не достанет система ПВО. БПЛА на солнечных панелях могут месяцами кружить в небе на высоте 9000 км и следить за врагами

А в начале мая 2022 года стало известно, что в США разработали БПЛА на солнечных батареях, которые могут находиться в воздухе целый год. Военные смогут использовать экологически чистый дрон в качестве спутника, осуществляющего зондирование и мониторинг.