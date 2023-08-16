Необычные дроны V-BAT оснастят ИИ: он найдет врагов, "невидимых" для радаров

Разработчики хотят создать систему для создания широкомасштабных изображений прямо в движении.

Компании Shield AI и Sentient Vision Systems совместно разработают систему на основе искусственного интеллекта для создания широкомасштабных изображений в движении (WAMI), сообщает Shepardmedia. Инженеры интегрируют модуль визуального обнаружения и дальномер Sentient (ViDAR) в беспилотник V-BAT от Shield AI.

Система будет основана на алгоритмах ИИ, что позволит V-BAT интеллектуально классифицировать, отслеживать, считывать и реагировать на цели в динамических миссиях. ViDAR — это система искусственного интеллекта Sentient, которая использует датчик EO/IR для обнаружения и классификации целей, невидимых для оператора или обычного радара.

ViDAR уже используется беспилотниками, в частности, модуль был интегрирован на Insitu ScanEagles Королевского флота Австралии и других военных платформах. А еще система Kestrel ViDAR является частью набора датчиков для реактивного самолета Challenger 604 SAR Управления морской безопасности Австралии. Закончить проект планируется в 2024 году. Согласно плану разработки, компании предложат новую систему Министерству обороны Австралии и Министерству обороны США, а также международным заказчикам.

Дрон V-BAT 128 обладает возможностями вертикального взлета и посадки (VTOL), что позволяет его легко запускать и транспортировать. Весит беспилотник 56,6 кг, включая топливо и полезную нагрузку. Сборка БПЛА может быть выполнена менее чем за 30 минут силами двух человек, а систему можно транспортировать и развертывать на минивэне, легкой тактической машине или вертолете. Дрон имеет однодвигательную конструкцию с вентилятором, что устраняет необходимость во вспомогательном оборудовании для запуска и подъема. V-BAT 128 может работать в полностью автономном режиме от запуска до приземления, используя автоматические заранее запрограммированные траектории полета.

Беспилотник может нести 11,3 кг полезной нагрузки. В качестве модулей поддерживается интеграция с электронно-оптическими (EO)/средневолновыми инфракрасными (MWIR) камерами для получения изображений на большом расстоянии. Так же этот VTOL оснащен системой автоматической идентификации (AIS) в качестве средства навигации и предотвращения столкновений.

Ранее Фокус рассказывал, что ученые создали робот с ИИ, который может управлять любыми самолетами. Андроида Pibot достаточно посадить в кабину и загрузить данные, а его "мозг" способен запомнить все навигационные карты.