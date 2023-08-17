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Дрон-камикадзе ВСУ поразил спрятанный бронемобиль "Тигр" за $100 тысяч (видео)

Александра Мандровская
Фото: Российская газета | Украинский дрон-камикадзе уничтожил бронемобиль "Тигр" ВС РФ

После столкновения с беспилотником-камикадзе судьба бронемобиля "Тигр" осталась неизвестной, но военные уверяют, что она сильно пострадала.

Украинское подразделение "Shadow", занимающееся воздушной разведкой, с помощью FPV-дрона поразило российский многоцелевой бронемобиль "Тигр". Соответсвующее видео появилось в Telegram-канале подразделения в четверг, 17 августа.

На кадрах видно, как направляемый оператором дрон-камикдзе летит над частным сектором. Военный несколько раз меняет траекторию полета дрона, чтобы осмотреть местность. В конце концов беспилотный летательный аппарат направляется к своей цели — замаскированному среди деревьев российскому бронемобилю "Тигр" — и поражает его. В это время связь с оператором прерывается и дальнейшие кадры показывает уже дрон-разведчик. На них видно, как после удара беспилотника-камикадзе из машины повалил густой дым.

"Подразделение Shadow попало во вражеский "Тигр". Не факт, что сгорел, но повредили — это точно", — подписали военные видео.

Что собой представляет бронеавтомобиль "Тигр"

Многоцелевой броневик "Тигр" разработан Арзамасским машиностроительным заводом и состоит на вооружении ВС РФ с 2005 года. Россияне уверяют, что броня 3-го класса защиты останавливает бронебойные пули калибра 7,62 на расстоянии 5 м, при этом у россиян есть еще более бронированная версия, которая выделяется 30-мм пушкой на борту. По данным из "Википедии", гражданская версия "Тигра" стоит не менее $100 000 — $120 000 в зависимости от модификации, военная, соответственно, еще дороже.

Отметим, что в 2014-2016 годах бронеавтомобиль модификации ГАЗ-233014 "Тигр" был обнаружен на территории Луганской области во время нескольких OSINT-расследований. Тогда была установлена принадлежность бронеавтомобилей к 136-й отдельной мотострелковой бригаде (в/ч 63354) 58-й общевойсковой армии Южного округа ВС РФ.

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Напомним, 12 мая дрон "Пегас" эффектно взорвал российский бронемобиль "Тигр". Многоцелевая боевая машина "Тигр" должна выдерживать бронебойные пули, но неизвестно, как она справилась со взрывом дрона-камикадзе.

А в марте 2023 года 14-я бригада ВСУ показала трофейный броневик ВС РФ "Тигр" в украинском камуфляже. Машина досталась украинцам в плохом состоянии, поскольку оккупанты специально повредили ее перед тем, как бросить на поле боя.