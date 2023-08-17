Дрон-камикадзе ВСУ поразил спрятанный бронемобиль "Тигр" за $100 тысяч (видео)

После столкновения с беспилотником-камикадзе судьба бронемобиля "Тигр" осталась неизвестной, но военные уверяют, что она сильно пострадала.

Украинское подразделение "Shadow", занимающееся воздушной разведкой, с помощью FPV-дрона поразило российский многоцелевой бронемобиль "Тигр". Соответсвующее видео появилось в Telegram-канале подразделения в четверг, 17 августа.

На кадрах видно, как направляемый оператором дрон-камикдзе летит над частным сектором. Военный несколько раз меняет траекторию полета дрона, чтобы осмотреть местность. В конце концов беспилотный летательный аппарат направляется к своей цели — замаскированному среди деревьев российскому бронемобилю "Тигр" — и поражает его. В это время связь с оператором прерывается и дальнейшие кадры показывает уже дрон-разведчик. На них видно, как после удара беспилотника-камикадзе из машины повалил густой дым.

"Подразделение Shadow попало во вражеский "Тигр". Не факт, что сгорел, но повредили — это точно", — подписали военные видео.

Что собой представляет бронеавтомобиль "Тигр"

Многоцелевой броневик "Тигр" разработан Арзамасским машиностроительным заводом и состоит на вооружении ВС РФ с 2005 года. Россияне уверяют, что броня 3-го класса защиты останавливает бронебойные пули калибра 7,62 на расстоянии 5 м, при этом у россиян есть еще более бронированная версия, которая выделяется 30-мм пушкой на борту. По данным из "Википедии", гражданская версия "Тигра" стоит не менее $100 000 — $120 000 в зависимости от модификации, военная, соответственно, еще дороже.

Отметим, что в 2014-2016 годах бронеавтомобиль модификации ГАЗ-233014 "Тигр" был обнаружен на территории Луганской области во время нескольких OSINT-расследований. Тогда была установлена принадлежность бронеавтомобилей к 136-й отдельной мотострелковой бригаде (в/ч 63354) 58-й общевойсковой армии Южного округа ВС РФ.

Напомним, 12 мая дрон "Пегас" эффектно взорвал российский бронемобиль "Тигр". Многоцелевая боевая машина "Тигр" должна выдерживать бронебойные пули, но неизвестно, как она справилась со взрывом дрона-камикадзе.

А в марте 2023 года 14-я бригада ВСУ показала трофейный броневик ВС РФ "Тигр" в украинском камуфляже. Машина досталась украинцам в плохом состоянии, поскольку оккупанты специально повредили ее перед тем, как бросить на поле боя.