Танки Abrams станут на 50% мощнее и смогут лучше применять системы РЭБ: что изменится

Армия США получит специальные генераторы, которые усилят системы вооружения и защиты основных боевых танков страны.

Министерство обороны США заключило с Collins Aerospace (дочерняя компания RTX), контракт на сумму $24 миллиона на поставку специальных электрических генераторов для танков Abrams M1A2, пишет Army Technology. Они должны увеличить мощность танков на 50%, что позволит лучше использовать защитные системы РЭБ, такие, как станции предупреждения о лазерном облучении и создания радиопомех.

В целом модернизация обозначена как System Enhanced Package версии 3 (SEPv3) и представляет собой новую конфигурацию танков. Новая версия предлагает улучшенную защиту и живучесть техники, при этом энергосистема RTX играет важную роль в обеспечении своей мощности для продвинутых систем. В генераторе используются усовершенствованные магниты и активное управление нагрузкой для обеспечения 100% номинальной мощности во всем рабочем диапазоне танка.

Кроме электронной начинки новые электрогенераторы смогут обеспечить поддержку питания автономных турелей, которые армия США активно устанавливает на танки M1A2 Abrams и БТР Stryker. В этих беспилотных турелях используются передовые датчики и системы наведения, обеспечивающие повышенную точность и ситуационную осведомленность экипажа, а для этого требуется надежное электропитание.

Abrams также получит различные технологические улучшения, включая улучшенную броню, связь, надежность, устойчивость и топливную экономичность. На сегодня компания Collins поставила 800 электрогенераторов в поддержку программы SEPv3. Компания спроектировала генераторы так, чтобы они поместились в том же пространстве, что и устаревшая система, не требуя серьезных изменений в машине или архитектуре ее существующей электрической системы, поскольку армия США стремится интегрировать системы в свои все многопрофильные боевые силы.

Ранее Фокус рассказывал, что США одобрили отправку первой партии танков Abrams в Украину. Вашингтон готовит к отправке не только танки Abrams, но и боеприпасы, запчасти и топливную аппаратуру к ним. Первая партия ожидается к осени.

По мнению военных экспертов, даже старые танки Abrams не хуже любого Leopard и явно эффективнее российского танка Т-90 "Прорыв".