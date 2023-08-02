Старый Abrams лучше Т-90 "Прорыв". Как танки из США обеспечат успех контрнаступления ВСУ

Совсем скоро ВСУ получат американские танки Abrams, но не последней модели. По мнению военных экспертов, даже старые они не хуже любого Leopard и явно эффективнее российского танка Т-90 "Прорыв".

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Американские СМИ пишут, что осенью ВСУ получат старые танки M1A1 Abrams. Часть машин должна приехать в Германию в августе на ремонт. "Абрамсы" могут оказаться на поле боя в Украине в сентябре.

Современную версию M1A2 Abrams американцы не поставят. В первой партии будет до восьми машин, а всего планируется отправить 31 танк. Обычно батальон ВСУ насчитывает от 30 до 60 танков. Прежде чем украинские военные начнут применять танки в боях, они пройдут 10-недельный курс обучения на армейской базе Графенвер в Германии.

В Пентагоне уверяют, что старые танки будут иметь схожие возможности с M1A2, их оснастят 120-мм пушкой и крупнокалиберным пулеметом 50 калибра. Перед отправкой в Украину с танков снимут важные технологии и секретную броню из обедненного урана.

В некоторых моделях M1A1 есть обновления: улучшена система ситуационной осведомленности и увеличена огневая мощь. Танки поставляются с инфракрасной прицельной системой переднего обзора (FLIR) и дополнительной тактической информационной системой.

"M1A1 такой же живучий и маневренный, как и более современные варианты", — заявили в армии США.

M1A1 Abrams закалены пустыней и лучше российского Т-90 "Прорыв"

M1A1 хорошо зарекомендовали себя во время войны в Персидском заливе, во время которого Ирак аннексировал Кувейт. А с 2010 года тяжелые танки M1 Abrams применяли в Афганистане.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан считает старый M1A1 Abrams лучше российского танка Т-90 "Прорыв". Машина не является старой в классическом понимании, отмечает он.

"M1A1 по оснащению лучше любого российского танка. Даже если с него снять броню с обедненным ураном и секретную электронику. Американцы боятся, чтобы они не попали в руки ВС РФ", — объяснил он.

Кузан считает, что американские M1A1 Abrams покажут себя в Украине лучше, чем немецкие "Леопарды". В погодных условиях твердого грунта тяжелые танки весом около 60 тонн — то что надо для продвижения по равнинной местности и выдерживать удары российского противотанкового оружия.

Пушка 120-мм от немецкого концерна Rheinmetall довольно мощная, не хуже любой модели Leopard. Если начнется сезон дождей и снега, танки использовать практически нереально, они просто не пройдут по почве.

Еще одна проблема заключается в обеспечении танков Abrams необходимой инфраструктурой для обслуживания и ремонта в Украине.

По мнению Кузана, машина явно сложнее немецкого Leopard. В Abrams стоит газотурбинный двигатель, похожий на реактивный, а в Leopard — традиционный дизельный, наподобие грузовиков.

"Лучше Abrams сравнивать с британскими Challenger, хотя мы их еще не видели в боях. Несмотря на небольшое количество поставляемых американских танков, это будет усилением ВСУ для контрнаступления. При хороших условиях, до сентября можно провести прорыв с разминированием. Сочетание пушек, пулеметов, средств связи и оптики обеспечит успех Abrams на фронте", — резюмировал эксперт.

Abrams подойдут для ведения войны в стиле США

Западные эксперты в разговоре с газетой Financial Times отметили, что Украине сейчас пригодятся на поле боя, "не кадиллаки в оборонной сфере", а просто надежные машины.

"Пентагон имеет склонность покупать самые совершенные системы защиты. А другим странам часто нужно то, что может выполнять боевую работу", — пояснил управляющий директор военной консалтинговой фирмы Beacon Global Strategies Джош Киршнер.

Вооруженные силы США страдают от того, что системы вооружений значительно превышают оборонный бюджет из-за чрезмерно сложных технологий.

"M1 Abrams — потрясающий танк, но он предусматривает американский способ ведения войны, который требует всей логистики в мире", дополнил профессор военного колледжа армии США, экс-командующий взводом Red Ace Джон Нагл.

Abrams также требует постоянного снабжения большим количеством запасных частей.

"Знание ремонта автомобиля Volkswagen Beetle необязательно даст опыт ремонта гоночного автомобиля F1", — сказал старший научный сотрудник по оборонной политике в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке Стивен Биддл.

Фокус недавно показывал видео учений военных ВСУ на американском танке M1 Abrams. На кадрах виден поворот пушки и переключение прицела в режим DCE-A. Этот тип прицела позволяет видеть сквозь пыль, дым и работать в любых погодных условиях.

Обучение на танках M1 Abrams не базе Графенвер заканчивают около 200 украинских военных. Представитель командования США в Европе Уильям Спикс говорил, что бойцы ВСУ очень быстро учатся.