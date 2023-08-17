Операторы учатся управлять боевыми дронами через спутники: что это изменит

Благодаря новой технологии автопилота ATLC запускать большие беспилотные самолеты стало намного проще.

Операторов дронов MQ-9 Reaper обучили приземляться и взлетать с помощью спутниковой связи, что значительно сокращает количество персонала и оборудования, необходимых для операций с этими легендарными беспилотниками, сообщает Air&Space Forces. Недавно прошли армейские учения ACE Grand Warrior, где молодые военные отрабатывали практику управления беспилотниками по-новому.

Раньше MQ-9 Reaper управлялись операторами через удаленные наземные станции, но запускались и поднимались усилиями техперсонала, работающих рядом со взлетно-посадочными полосами. Теперь функция автопилота, известная как функция автоматического взлета и посадки (ATLC), может выполнять эти задачи самостоятельно, хотя для обеспечения безопасности полета по-прежнему требуется экипаж, заявила Дениз Оттавиано, представитель 49-го крыла ВВС Холломена.

Учения знаменуют собой последнюю разработку для ATLC, которую специалисты Air Force Reaper успешно внедряют и улучшают с 2021 года, когда 556-я испытательная и оценочная эскадрилья доказала, что беспилотник может взлетать и приземляться без местного наземного контроля. В 2022 году летчики еще больше расширили возможности, перенаправив Reaper с Гавайев на Гуам и Палау в рамках учений Valiant Shield 2022.

Ключевым преимуществом ATLC является его меньшая занимаемая площадь. Прошлые операции Reaper требовали отправки около 55 сопровождающих с наземными станциями управления, наземными терминалами данных и другим оборудованием. Такие учения, как Valiant Shield и ACE Grand Warrior, доказали, что теперь это можно сделать всего с 10 летчиками и полутора поддонами снаряжения, достаточно маленьким, чтобы поместиться на борту конвертопланов CV-22 Osprey или самолетов C-130 Hercules.

Теперь этим дроном можно управлять через спутник Фото: U.S. Air Force

Тот же подход применялся в ACE Grand Warrior, где всего 10 специалистов из 9-го и 29-го подразделений технического обслуживания самолетов отправились в Гранд-Форкс, чтобы тренироваться с MQ-9 Reaper. Такая оптимизация персонала и управления согласуется с концепцией, в которой летчики и дроны рассредоточиваются с центральной базы в более мелких и удаленных местах, чтобы усложнить наведение противника на цель.

Дениз Оттавиано подчеркивает, что во время учений ACE Grand Warrior двое техников по авионике, побывавших в Северной Дакоте, были обучены операциям запуска и восстановления спутниковой связи, запускам двигателей, задачам технического обслуживания, а также предварительным и послеполетным проверкам, которые обычно выполняются командирами экипажей. Летчики также использовали буксирующие тягачи и аэрокосмическое наземное оборудование, уже имеющееся в Гранд-Форксе, чтобы еще больше сокращает и оптимизирует логистику.

В целом, около 56 студентов, будущих пилотов MQ-9 Reaper, приняли участие в учениях ACE Grand Warrior, где они выполнили весь спектр миссий дронов и учебных программ, включая разведку, наблюдение и рекогносцировку, непосредственную авиационную поддержку, координацию ударов, операции цепочки уничтожения и базовое летное мастерство.

По словам Дениз Оттавиано, сегодня все операторы MQ-9, проходящие обучение в 49-м крыле, сертифицированы для работы с системой автопилота ATLC на тренажере. Когда выпускники прибывают в боевые эскадрильи, они проходят дополнительную подготовку, чтобы получить сертификат.

Ранее Фокус рассказывал, что БПЛА MQ-9 Reaper усовершенствовали еще больше. Он впервые совершил посадку на грунтовой полосе, а так же продемонстрировал способность перевозить небольшие, но важные грузы.