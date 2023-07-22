Дронов нужны не тысячи, а сотни тысяч. Почему Минобороны Украины нечем хвастаться по беспилотникам

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Знаете, что такое крайний цинизм?

Это когда выходит новость на УП: "Министерство Обороны похвасталось производством дронов".

Тот момент, когда лучше тихо растворяться под плинтусом, чем чем-то "хвастаться".

Когда к своему народу относятся как к идиотам:

"Министерство добавило, что в рамках его закупок Вооруженным Силам Украины поставлены тысячи БпЛА и дронов."

Ну потому что кто же там будет разбираться?

Тысячи — звучит серьезно!

Ок, вы таки добьетесь, что я напишу развернутый, подробный материал, как Минобороны просрало эту отрасль. Причем все предыдущие команды МО тоже.

А пока вот вам очень короткое объяснение на пять пунктов об этой новости.

Просто потому, что не люблю, когда мой народ держат за идиотов. Тем более сейчас.

В Минобороны прекрасно умеют докладывать об успехах...

В день на фронте может быть потеряна добрая сотня разведывательных дронов. И даже больше. Любых — от Мавиков до Байрактаров. Потому что такова интенсивность войны. Итак, включив простую арифметику, видим, что тысячи — это то, что теряется за месяц. И это только разведывательных аппаратов. Если мы говорим об ударных — их нужны сотни тысяч. Ведь фактически это высокоточные снаряды, которые дают эффект, когда нет снарядов артиллерии. А еще лучше, когда работают одновременно. О снарядном голоде на фронте, думаю, все знают. Почему это важно? Можно долго выпрашивать и привезти из разных стран сотни пушек, танков, бмп, пикапов на миллиарды долларов. А потом дрон условно за несколько тысяч долларов — в секунду сжигает танк или бмп за несколько миллионов. Дроны — это game changer этой войны. Иметь тяжелое вооружение, конечно, необходимо. Но выиграет тот, у кого, кроме этого, будут технологии. Ориентировочно с октября 2021 года вся западная пресса била в колокола: "Путин собирается напасть на Украину". То есть даже повара и дворники по всему миру были проинформированы. Уже не говоря о министрах обороны. Имея запас времени ориентировочно в пять месяцев, наше МО законтрактовало буквально несколько десятков комплексов. Даже не сотен. Отсутствие ситуационной осведомленности, отсутствие технологий накрывали и накрывают людей. Такая бездеятельность стоила нам очень дорого в людях, просто поверьте. Даже сейчас, за полтора года полномаштабки, в МО не сделали выводы. За это время можно было собрать производственные бизнесы, инженеров, военных — озвучить четкие потребности, услышать что нужно чтобы запустить масштабные производственные процессы. Помочь со всем циклом — от завоза комплектующих до запуска в серийное производство. И тогда мы бы получали сотню тысяч различных дронов для фронта. За месяцы. Потому что это расходный материал. А не несколько десятков тысяч в год. Да и то в основном за волонтерские средства китайских гражданских дронов.

И при этом они "хвастаются успехами". Ну потому что кто в тех дронах разбирается. Тысячи звучит солидно.

И еще я почему-то уверена, что такие "оптимистичные, радостные" новости ставят на стол президенту ежедневно.

Да и эта попытка "похвастаться" направлена в первую очередь на одного читателя.

Причина таких новостей одна — в Министерстве обороны отсутствует компетентное, ответственное лидерство в сфере военных технологий.

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