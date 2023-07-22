Дронов потрібні не тисячі, а сотні тисяч. Чому Міноборони України нічим хвалитися безпілотниками

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Знаєте що таке крайній цинізм?

Це коли виходить новина на УП: "Міністерство Оборони похвалилось виробництвом дронів".

Той момент, коли краще тихо розчинятись під плінтусом, ніж чимось "хвалитись".

Коли до свого народу ставляться як до ідіотів:

"Міністерство додало, що в рамках його закупівель Збройним Силам України поставлено тисячі БпЛА і дронів."

Ну бо хто ж там буде розбиратись?

Тисячі звучить серйозно!

Ок, ви таки доб'єтесь, що я напишу розгорнутий, детальний матеріал, як МінОборони просрало цю галузь. Причому всі попередні команди МО теж.

А поки ось вам дуже коротке пояснення на п'ять пунктів про цю новину.

Просто тому, що не люблю, коли мій народ тримають за ідіотів. Тим паче зараз.

У Міноборони чудово вміють доповідати про успіхи...

В день на фронті може бути втрачена добра сотня розвідувальних дронів. І навіть більше. Будь яких — від Мавіків до Байрактарів. Тому що така інтенсивність війни. Отже, включивши просту арифметику, бачимо, що тисячі — це те, що втрачається за місяць. І це лише розвідувальних апаратів. Якщо ми говоримо про ударні — їх потрібні сотні тисяч. Адже фактично це високоточні снаряди, які дають ефект, коли немає снарядів артилерії. А ще краще коли працюють одночасно. Про снарядний голод на фронті, думаю, всі знають. Чому це важливо? Можна довго випрошувати і привезти з різних країн сотні гармат, танків, бмп, пікапів на мільярди доларів. А потім дрон умовно за кілька тисяч доларів — в секунду спалює танк чи бмп за кілька мільйонів. Дрони — це game changer цієї війни. Мати важке озброєння звісно необхідно. Але виграє той, в кого, крім цього, будуть технології. Орієнтовно з жовтня 2021 року вся західна преса била в дзвони: "Путін збирається напасти на Україну". Тобто навіть кухарі і двірники по всьому світу були поінформовані. Вже не кажучи про Міністрів оборони. Маючи запас часу орієнтовно в п'ять місяців, наше МО законтрактувало буквально кілька десятків комплексів. Навіть не сотень. Відсутність ситуаційної обізнаності, відсутність технологій перекривали і перекривають людьми. Така бездіяльність коштувала нам дуже дорого в людях, просто повірте. Навіть зараз, за півтора року повномаштабки, в МО не зробили висновки. За цей час можна було зібрати виробничі бізнеси, інженерів, військових — озвучити чіткі потреби, почути що потрібно щоб запустити масштабні виробничі процеси. Допомогти зі всім циклом — від завезення комплектуючих до запуску в серійне виробництво. І тоді ми б отримували сотню тисяч різних дронів для фронту. За місяці. Бо це розхідний матеріал. А не кілька десятків тисяч на рік. Та й то в основному за волонтерські кошти китайських цивільних дронів.

І при цьому вони "хваляться успіхами". Ну бо хто в тих дронах розбирається. Тисячі звучить солідно.

І ще я чомусь впевнена, що такі "оптимістичні, радісні" новини ставлять на стіл президенту щодня.

Тай ця спроба "похвалитись" спрямована в першу чергу на одного читача.

Причина таких новин одна — в Міністерстві оборони відсутнє компетентне, відповідальне лідерство в сфері військових технологій.

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