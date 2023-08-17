В России сплагиатили украинское приложение для защиты от дронов и ракет: эксперт оценил

Приложение выпустили пока только на Android, но власти Белгородской области уже призывают его устанавливать.

В России появилось специальное приложение для смартфонов "Радар", сделанное по образцу украинской программы для телефонов "єППО", с помощью которого можно сообщить о военных угрозах. О том, что приложение стало доступно для россиян написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале в четверг, 17 августа.

Сначала Гладков пожаловался, что его область с самого начала полномасштабной российско-украинский войны находится якобы под обстрелами ВСУ. Потом чиновник рассказал о том, что россияне, которые слышат взрыв или видят коптер в небе, не всегда понимают, в какие службы нужно сообщать об инцидентах. Поэтому для них "Народный фронт" (общественное движение, созданное по инициативе Владимира Путина в 2011 году, — ред.) разработал мобильное приложение "Радар".

"Много происшествий, в том числе с участием беспилотных летательных аппаратов. Много поступало вопросов всегда, куда нужно звонить, чтобы передать ту или иную информацию.Сегодня "Народный фронт" разработал приложение для смартфонов, которое называется "Радар". Это приложение позволяет передавать оперативную информацию в силовые структуры для анализа и быстрого принятия решения", — написал Гладков.

Как работает российское приложение "Радар"

Для начала работы нужно установить приложение на мобильный телефон, который работает с системой Android 6.0 и выше. Людям рекомендуют пользоваться сервисом, если они увидели "подозрительные объекты": беспилотники, ракеты, взрывы, сомнительные группы людей.

"Просто откройте приложение, расположите свой телефон по направлению движения объекта и выберите, что вы увидели. Беспилотники выбраны по умолчанию, если вы не можете определиться, с каким объектом Вы столкнулись, нажмите "не знаю". Далее нажмите кнопку "Сообщить", — говорится в описании к приложению.

Разработчики уверяют, что после этого сигнал будет направлен в ответственные федеральные службы для проверки и принятия мер. Если во время сообщения сеть пропадает, то система фиксирует сигнал и оповещает пользователя о том, что информация будет передана, как только телефон появится в сети. Также приложение позволяет дополнительно отправить фотографию и описание подозрительного объекта.

Однако судя по описанию, приложение для смартфона не полностью автоматизировано: от пользователей требуют позвонить в оперативные службы региона даже после того, как они отправили свое сообщение со всеми данными.

В России выпустили приложение для смартфона, которое очень похоже на украинское "єППО" Фото: Скриншот В России выпустили приложение для смартфона, которое очень похоже на украинское "єППО" Фото: Скриншот

Отметим, что даже интерфейс "Радара" напоминает разработанное уже в Украине приложение "єППО". Его презентовали еще в сентябре 2022 года, а разработчиками выступила конструкторская группа "Технари". Теперь каждый гражданин Украины может скачать "єППО" в Google Play Market на свой смартфон под управление операционной системы Android и защитить соотечественников от российских ракет или беспилотных летательных аппаратов.

По этому поводу вою точку зрения высказал военный специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей Бескрестнов, больше известный под псевдонимом "Флэш".

"Стадии принятия неизбежного в РФ на примере украинской разработки "єППО": узнали, обо*рали, признали, атаковали, сплагиатили. Далее идет стадия, когда все украденное у нас масштабируется в РФ быстрее чему нас", — написал он.

Ранее разработчики добавили "єППО" в приложение "Дія". Пользователям не нужно отдельно скачивать приложение "єППО", чтобы помогать военным, но оно значительно ускорит и упростит задачу.