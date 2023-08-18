Россияне остались без связи после атаки дрона в Брянской области: что произошло

Жители села неподалеку от границы с Черниговской областью Украины пожаловались на отсутствие мобильной сети и интернета.

Беспилотный бомбардировщик совершил налет на село Новые Юрковичи в Брянской области России. Информация об этом появилась в Telegram-канале Mash в пятницу, 18 августа.

Как уверяет российское средство массовой информации, украинские военные атаковали Новые Юрковичи в 11:00 — с помощью беспилотного летательного аппарата они сбросили на населенный пункт два боеприпаса и повредили вышку связи. Местные жители во время инцидента не пострадали, однако у них начались перебои с сотовой связью и интернетом. О том, какой именно тип беспилотника мог поразить вышку, медиа не пишет.

Отметим, что официальной информации о взрывах в Климском районе Брянской области не поступало. Губернатор региона Андрей Богомаз последнее свое сообщение посвятил обстрелу села Петрова Гута этого же района. Виновными российский чиновник назвал Вооруженные силы Украины. Об инциденте с беспилотником не пишут также местные медиа, кроме того не поступали сообщения от сотрудников МЧС в регионе.

Новые Юрковичи — это село, в котором проживает чуть больше 500 жителей. Оно граничит с Черниговской областью. Невдалеке от него размещен одноименный пограничный пункт выезда из РФ, а встречный ему пункт на территории Украины — это Сеньковка.

Новые Юрковичи на карте Фото: Скриншот

Напомним, 18 августа в Подмосковье заметили "стаю" беспилотников. По данным Telegram-каналов, неопознанные объекты удалось зафиксировать над Серпуховым. РосСМИ, в свою очередь, утверждают, что информация о "стае беспилотников" является фейком, а в небе над Подмосковьем якобы кружат легкомоторные самолеты.

А 16 августа стало известно, что беспилотники атаковали Калужскую область. Атака БПЛА была осуществлена около 5:00 утра. Разрушений и пострадавших после налета беспилотников и работы ПВО нет.