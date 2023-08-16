Беспилотники атаковали Калужскую область: Минобороны РФ обвинило Украину в теракте

По данным ведомства, атака БПЛА была осуществлена около 5:00 утра. Разрушений и пострадавших после налета беспилотников и работы ПВО нет.

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В среду, 16 августа, в РФ заявили, что три беспилотных аппарата, якобы принадлежащих Украине, были обнаружены и уничтожены системами противовоздушной обороны над территорией Калужской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня около 5:00 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области. Российскими средствами ПВО все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что разрушений и пострадавших нет.

На данный момент украинские власти никак не прокомментировали ситуацию.

Напомним, что 5 августа в российском Подмосковье прогремели взрывы — местные жители утверждают, что работала противовоздушная оборона. Кроме того, в Тульской области прогремели несколько взрывов. По сообщениям местных жителей, работала ПВО. Позже сообщалось о взрывах и в Калужской области России.

Ранее, 30 июля, сообщалось, что БПЛА ударил по бизнес-центру "Москва-Сити". Кроме того, в ночь на 28 июля Москву также атаковал "вражеский беспилотник".