В Подмосковье сообщили о работе ПВО: взрывы прогремели в Тульской и Калужской областях (видео)

Местные жители сообщают о работе ПВО и громких взрывах. В частности следы в небе видел в Ступино и Кашире. О пострадавших не сообщается.

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В российском Подмосковье прогремели взрывы — местные жители утверждают, что работала противовоздушная оборона. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва".

Жители сообщили о громких взрывах и следах в небе. Взрывы якобы слышали в подмосковных Ступино и Кашире, а также в ближайших населенных пунктах.

"В округе было слышно сразу три громких взрыва, у некоторых из них сработала сигнализация автомобилей во дворах. В это же время о звуках взрывов и работе ПВО сообщили жители", — говорится в сообщении.

Как сообщает российское медиа Astra в Тульской области прогремели несколько взрывов. По сообщениям местных жителей, работала ПВО. Позже сообщалось о взрывах и в Калужской области России.

Отметим, что на момент публикации власти регионов, где прозвучали взрывы, а также Минобороны России не комментировали произошедшее.

Напомним, 5 августа ВС РФ атаковали Украину с применением аэробаллистических ракет "Кинжал". Сообщалось о взрывах в Киевской, Хмельницкой областях и на окраинах Запорожья.

Ранее, 30 июля, сообщалось, что БПЛА ударил по бизнес-центру "Москва-Сити". Кроме того, в ночь на 28 июля Москву также атаковал "вражеский беспилотник".