Взрывы в Хмельницкой и Киевской областях: ВС РФ запустили "Кинжалы" с территории Беларуси

Взрывы прогремели в Киевской и Хмельницкой областях. По данным командования, россияне применили аэробаллистические ракеты.

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В субботу, 5 августа, во ряде регионов Украины прозвучали воздушные тревоги, а следом за ними взрывы — в Житомирской и Киевской областях. Россияне запустили аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал". Об этом сообщили в пресс-центре Воздушных сил ВСУ.

В ведомстве сообщили, что запуски "Кинжалов" производились из города Тамбова. Россияне выпустили ракеты в сторону Полтавской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Киевской областей. В частности, сообщалось о том, что ракеты направлялись в сторону СтароконстантиноваХмельницкой области, который ранее подвергся атаке 26 июля.

В Хмельницкой областной военной администрации сообщили о взрывах в регионе.

Позже в Воздушных силах сообщили, что ракеты также запустили с территории Республики Беларусь.

Кроме того, корреспондент Фокуса сообщил о взрывах, которые слышали в Киевской области и в столице.

Мониторинговые каналы сообщают, что, вероятно, ВС РФ применили "Кинжалы" и "Калибры". На территории РФ пуски велись с Тамбовской и Калужской областей.

Напомним, 26 июля Россия атаковала "Кинжалами" Хмельницкую область. Вражеские самолеты выпустили четыре аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал".