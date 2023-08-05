Вибухи в Хмельницькій і Київській областях: ЗС РФ запустили "Кинджали" з території Білорусі

Вибухи прогриміли в Київській і Хмельницькій областях. За даними командування, росіяни застосували аеробалістичні ракети.

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У суботу, 5 серпня, у низці регіонів України пролунали повітряні тривоги, а слідом за ними вибухи — у Житомирській і Київській областях. Росіяни запустили аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал". Про це повідомили у пресцентрі Повітряних сил ЗСУ.

У відомстві повідомили, що запуски "Кинджалів" проводилися з міста Тамбова. Росіяни випустили ракети в бік Полтавської, Житомирської, Вінницької, Хмельницької та Київської областей. Зокрема, повідомлялося про те, що ракети прямували в бік Старокостянтинова Хмельницької області, який раніше зазнав атаки 26 липня.

У Хмельницькій обласній військовій адміністрації повідомили про вибухи в регіоні.

Пізніше в Повітряних силах повідомили, що ракети також запустили з території Республіки Білорусь.

Крім того, кореспондент Фокусу повідомив про вибухи, які чули в Київській області та в столиці.

Моніторингові канали повідомляють, що, ймовірно, ЗС РФ застосували "Кинджали" та "Калібри". На території РФ пуски велися з Тамбовської та Калузької областей.

Нагадаємо, 26 липня Росія атакувала "Кинджалами" Хмельницьку область. Ворожі літаки випустили чотири аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал".