Не пошкодувала чотири ракети: РФ атакувала "Кинджалами" Хмельницьку область, — Повітряні сили

Згідно з повідомленням пресслужби повітряного командування, поки що не ясно, які наслідки удару надшвидких чотиритонних ракет "Кинджал" — інформацію уточнюють.

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У Повітряних силах ЗСУ повідомили про вечірню атаку ЗС РФ по Хмельницькій області. Ворог випустив по регіону аеробалістичні ракети "Кинджал". Про деталі атаки ідеться у Telegram-каналі повітряних військ.

Згідно з даними повітряного командування, близько 19 год. 26 липня росіяни підняли у повітря бомбардувальники Міг-31К. Бомбардувальники випустили чотири аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал". Ціллю ворога була Хмельницька область, ідеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Поки що не відомо про наслідки пусків аеробалістичних ракет — не оприлюднено даних ні про можливі влучання, ні про їхнє знешкодження силами ППО.

Зазначимо, Х-47 "Кинджал" — аеробалістичні ракети, здатні летіти зі швидкістю 10 Махів — тобто за секунду вони долають більш ніж 3 км. Ракета має довжину близько семи метрів та важить більш ніж чотири тонни. Запускається ракета літаками Міг-31К або Ту-22М3. Наразі відомо про низку успішних знешкоджень "Кинджалів" у небі над Києвом — їх збила за допомогою системи ППО Patriot.

Під час повітряної атаки 26 липня росіяни використали й інші ракети, крім "Кинджалів". Зокрема, Повітряні сили повідомили про "Калібри" та Х-101/Х-555. Загалом було знищено 36 цілей — три "Калібри" та 33 Х-101/Х-555. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат описав складну траєкторію, якою рухались російські снаряди: Харків-Дніпро-Кропивницький-Вінниччина-Тернопільщина-Львівщина і тоді поворот на 180 градусів на Хмельниччину.

Офіцер припустив, куди саме цілились російські ракети. З його слів, ідеться про Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Представник ПС ЗСУ, а також Хмельницької ОВА, не зазначили, яка саме ціль цікавила росіян у Старокостянтинові. Однак відомо, що біля цього населеного пункту розташована авіабаза "Старокостянтинів".

Авіабаза "Старокостянтинів" у Хмельницькій області

Авіабаза — місце базування 7-ої бригади тактичної авіації ЗСУ. У мережі є інформація, що у 2019 році для цього військового об'єкту планували закупити обладнання для "сліпої посадки" — два види спеціальних радіомаяків.

Зазначимо, Старокостянтинів вже потрапляв під обстріли російської армії: загалом нарахували шість ударів, включно з сьогоднішнім. Попередній удар стався 29 травня: тоді ракета влучила у склад паливо-мастильних матеріалів.

Нагадуємо, 26 липня відбулось друге засідання Ради Україна-НАТО, приводом для якого стали ракетні удари Росії по українських портах та розривання зернової угоди. Партнери з Альянсу запевнили, що вони вживуть певні заходи, наприклад, патрулюватимуть повітряний простір над Чорним морем.

Між тим український нардеп Олег Дунда припустив, що розпад Російської імперії прискорився: на його думку, це наслідок заколоту власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.