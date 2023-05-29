"Драматизувати не варто": Ігнат висловився про удар ЗС РФ по аеродрому на Хмельниччині

Речник Повітряних сил ЗСУ наголосив, що коментувати наслідки атаки, яка, за інформацією ОВА, пошкодила 5 літальних апаратів, у відомстві не мають наміру заради безпеки.

Related video

В межах аеродрому у Старокостянтинові, який розташований у Хмельницькій області, вночі 29 травня були влучання, але драматизувати ситуацію не варто. Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ, в ефірі "Радіо Свободи" повідомив подробиці.

З його слів, не все потрібно озвучувати відкрито, оскільки ворог стежить за інформацією та шукає додаткові дані щодо влучань. Ігнат наголосив на тому, що коментувати наслідки атаки у відомстві не мають наміру.

"Боєздатність буде відновлено", — зазначив він.

дивитися з 7 хв

З його слів, оприлюднювати уламки українських ракет, які падають — не варто, тим паче якщо це західна зброя. У такому разі "ворог розуміє, яким видом озброєння ми відпрацювали в тому чи іншому місці".

Атака ЗС РФ по Хмельниччині 29 травня

Російська війська 29 травня завдали ударів по кількох об'єктах у Хмельницькій області. У пресслужбі Хмельницької ОВА повідомили, що, окрім цивільної, була атакована й військова інфраструктура. Фахівці здійснювали роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Виведено з ладу 5 літальних апаратів. Розпочаті були й відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги.

Обстріл Києва 29 травня

Також масований ракетний удар ЗС РФ був спрямований й на столицю України. Збройні сили Російської Федерації зранку 29 травня завдали удару по українській столиці. Для цього вони використовували БПЛА "Shahed" і, попередньо, ракети Х-101/555. У Київській МВА повідомили, що сили ППО виявили та знищили понад 40 повітряних цілей, і ударів по Києву було не допущено.

Через шість годин після ранкового обстрілу російські окупанти також атакували українську столицю ракетами. За попередніми даними КМВА, ворог застосував озброєння балістичного типу. Також повідомлялося, що всі повітряні цілі було знищено. Силам та засобам ППО України вдалося знищити усі повітряні цілі, об'єкти у столиці не уражені. Командування зафіксувало падіння уламків — 3 випадки в Оболонському районі та по одному — у Деснянському та Дніпровському.

Нагадаємо, 29 травня у Повітряних силах ЗСУ натякнули на роботу ЗРК Patriot у Києві. Саме цей комплекс міг збити балістичні цілі.