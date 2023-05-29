"Збили ракети Іскандер-М": у Повітряних силах ЗСУ натякнули на роботу ЗРК Patriot у Києві (відео)

ЗС РФ 29 травня вирішили застосувати ракети класу "Іскандер-К" та "Іскандер-М" по столиці України, але балістичні цілі ймовірно ліквідували за допомогою ЗРК Patriot.

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Під час тривоги, яка відбулася вдень 29 травня у Києві, міг працювати ЗРК Patriot. Подробиці повідомив Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ, в ефірі телемарафону.

Він розповів, що ворог вирішив застосувати ракети класу "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Ігнат натякнув, що ліквідація таких потужних крилатих ракет, які були випущені з російських систем, дає зрозуміти чи використовувався Patriot по балістичним цілям.

"Я думаю, ви можете здогадуватися – якщо збиті ракети "Іскандер-М", то можна зробити висновок, які засоби працювали саме по таких цілях, по балістичних цілях", – зазначив в ефірі марафону Ігнат.

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Обстріл Києва 29 травня

Уранці 29 травня Збройні сили Російської Федерації завдали удару по українській столиці. Для цього вони використовували БПЛА "Shahed" і, попередньо, ракети Х-101/555. У Київській МВА повідомили, що сили ППО виявили та знищили понад 40 повітряних цілей, і ударів по Києву було не допущено.

Через шість годин після ранкового обстрілу російські окупанти також атакували українську столицю ракетами. За попередніми даними КМВА, ворог застосував озброєння балістичного типу. Також повідомлялося, що всі повітряні цілі було знищено. Силам та засобам ППО України вдалося знищити усі повітряні цілі, об'єкти у столиці не уражені. Командування зафіксувало падіння уламків — 3 випадки в Оболонському районі та по одному — у Деснянському та Дніпровському.

Також у понеділок, 29 травня, правоохоронці затримали в Києві двох чоловіків, які знімали на відео роботу столичної протиповітряної оборони. Затриманих киян доставили до Святошинського управління поліції.

Нагадаємо, 29 травня у соцмережі повідомили, що у Севастополі пролунали потужні вибухи. Три вибухи на території міста наче відбулися в центрі міста, в районі вулиць Матюшенко та Толстого.