У Севастополі пролунали потужні вибухи, — соцмережі

Три вибухи у Севастополі наче відбулися в центрі міста, в районі вулиць Матюшенко та Толстого.

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Кілька вибухів пролунали на території тимчасово окупованого Севастополя. Про це інформує 29 травня Telegram-канал "Крымский ветер".

Спостерігачі у місті підтверджують пуски ракет. Загалом їх нарахували шість.

Фото: Крымский ветер

"Останні три зі звуком підриву. Періодично також чути звуки схожі на постріли або далекі вибухи", – йдеться у дописі.

Йдеться про три вибухи відбулися в центрі міста, в районі вулиць Матюшенко та Толстого. З вулиці Дмитра Ульянова також очевидці спостерігали дим та чули вибухи.

Ситуація у Криму та Севастополі напередодні наступу ЗСУ

Війська РФ в Криму не почувають себе у безпеці. Російські загарбники, як повідомила розвідка Міноборони Великої Британії 29 травня, заклали під міст димогенератори і тренувалися маскувати переправу димом, щоб її не помітили ЗСУ. Однак подібний "захист", на думку розвідників, виявився неефективним, ймовірно, через відсутність сильної функції централізованого планування та погану бойову дисципліну на низькому рівні.

Також 22 травня у Севастополі пролунали потужні вибухи: окупанти говорили про "тренування" флоту РФ. Місцеві ЗМІ повідомили про невідомий гучний звук невідомого походження. Доки російська влада мовчала, "губернатор" Севастополя переконував людей, що в місті йдуть навчання і все "спокійно". Водночас ніхто з представників російської влади чи військових ситуацію в Криму не коментував.

Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв 18 травня заявив, що у місті нічого не відбувається. Водночас жителі Севастополя скаржилися на гучні звуки, схожі на ті, що видають безпілотники. У місті загалом пролунало 14 вибухів.

Нагадаємо, 26 травня у Маріуполі зафіксували два потужних вибухи в районі "Азовсталі". До моменту події, як зазначив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, над селищем Нікольське зафіксовано невдалу роботу ППО.