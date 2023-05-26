У Маріуполі зафіксували два потужних вибухи в районі "Азовсталі" (фото, відео)

На "Азовсталі" відбулися вибухи. До моменту події, як зазначив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, над селищем Нікольське зафіксовано невдалу роботу ППО.

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Два потужних вибухи зафіксували в Маріуполі в районі Азовсталі. Про це повідомив 26 травня у Telegram-каналі Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя.

Він розповів, що в локації, де відбулася подія, підіймається дим. До моменту вибухів над населеним пунктом Нікольське зафіксовано невдалу роботу ППО.

"Жорстко прилетіло. Хороший вечір", – йдеться у його дописі.

вибухи в районі Маріуполя Фото: Google maps

Також він опублікував відео з різних ракурсів. Дим над зруйнованим українським підприємством видно на значну відстань.

"Ще одне відео. На це можна дивитись вічно!", – заявив він.

Ситуація в районі Маріуполя

Наприкінці травня у Маріуполі постійно лунали вибухи, здебільшого це були звуки роботи ППО. Петро Андрющенко розповів, що 20 травня російські системи ППО активно працювали. Вогонь був настільки інтенсивним, що здавалося, що повітряні цілі рухалися з боку РФ. Окупанти й надалі заявляють про відсутність паніки та закликають зберігати спокій місцевих.

Частина російських окупантів, які несли службу в районі Волновахи Донецької області, 26 травня кинули свої позиції та почали тікати. Загарбники з підрозділів російської армії взяли військові автомобілі та поїхали у напрямку Маріуполя. Мешканців закликали не йти з ними на контакт через небезпеку.

В тимчасово окупованому Бердянську 25 травня пролунали вибухи. Місцеві мешканці чули у Бердянську щонайменше 5 гучних вибухів, а міській ОВА повідомили, що завдяки дуже влучній роботі ЗСУ окупанти не дорахувалися установок С300. Вибухало наче в районі "колонії". Місцеві жителі розповідають, що "прильоти" були в районі одного із заводів.

Нагадаємо, 25 травня на Запоріжжі в окупованому Мелітополі пролунали вибухи. Як повідомив мер міста Іван Федоров, вибухи було чути у районі захопленого аеродрому.